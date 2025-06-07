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雙北罷綠委案掛零 藍營「以罷制罷」 慘烈收場下一步？

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨黨主席朱立倫宣講「反惡罷、戰獨裁」。(本報資料照片)
國民黨黨主席朱立倫宣講「反惡罷、戰獨裁」。(本報資料照片)

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案二階連署截止，罷瑤領銜人張克晉未到場，罷憶則缺3000份連署，兩案失敗告終。國民黨「以罷制罷」策略慘烈收場，已將主力放在守住藍委，啟動陸空戰與藍營縣市長區域聯防，扛住大罷免。

國民黨立委林沛祥指出，罷免戰主軸將分成陸戰跟空戰，由黨部協助陸戰，目標就是要催出不同意罷免票。而立法院黨團會繼續用政績表現，並以陸空戰方式，讓選民更了解立委為選區爭取的政見，未來也會邀請黨內大咖及空戰擁有高聲量的，如立法院長韓國瑜、立委謝龍介、吳宗憲等人到場助陣。

黨內人士表示，民進黨用司法把罷綠案全部終結，再去保障罷藍部分一定要過關，執政黨不擇手段要拿回國會多數，國民黨只能奮戰到底。各選區雖各有其特性，但罷藍委案即將進入第三階段罷免投票，已經沒有冷戰空間，尤其都會選區除了政黨對決，也要催出更多白營支持者與中間選民出門投票。

黨內人士表示，賴清德的目標是至少要罷免6席國民黨立委，並要成功補選上，才有翻轉國會的可能，而有高機率被罷免、且補選勝選機率低的僅一席，歸根結底只要藍軍支持者投票到位，罷免成功機率就很低。

林沛祥說，從去年基隆市長謝國樑罷免案的經驗可以看出，冷處理絕非對策，唯有以正面迎戰、熱戰反擊，才能將惡罷踢出基隆。

黨內人士指出，4月26日凱達格蘭大道反罷免集會是一個轉機，加上近期爆發的中正路改名、監院濫用公務車、中央刪除地方補助款等爭議，激發藍軍出門投票的動力，但要超越去年基隆市「反罷樑」投票率還有努力空間，除了藍綠對決要持續加溫、藍營縣市長加強區域聯防、黨中央與黨團分進合擊打議題，陸空戰並出，催出更多反罷民眾投票動能。

罷免 投票 國民黨

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