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地方補助被刪 綠基層事先不知情 卓嗆砍預算立委：輪迴

台灣新聞組／台北8日電
行政院長卓榮泰（中）7日赴屏東勝利星村參訪強調，對支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要。（圖／屏東縣政府文化處提供）
行政院長卓榮泰（中）7日赴屏東勝利星村參訪強調，對支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要。（圖／屏東縣政府文化處提供）

從行政院統刪地方補助款、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營群起圍攻。據悉，政院事前未先溝通，民進黨執政縣市私下措手不及，叫苦連天，綠委也表示，執政團隊從中央到地方甚至立法院的溝通協調，必須要再加強。

本報系聯合報報導，行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府。當時很多委員預算大筆大筆刪，不支持中央政府，「現在我就要問他們，如何支持地方政府？」

他強調，對於當初支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

一位民進黨執政縣市官員說，政院刪地方補助款的「因」，是藍白「亂刪」中央政府總預算，現在不分藍綠執政縣市要承擔補助款遭刪減的「果」；但他坦言，事前完全不知道政院這項決定，各地方政府前一天才收到中央來函。

該官員表示，許多縣市的財政本已常態性困窘，中央現在再大刀一砍，真的讓地方措手不及。不過綠營地方不可能公開跟中央唱反調，只能委婉表達意見。

不只綠營地方執政縣市事先不知政院決策，就連民進黨立委也不知情。有綠委說，刪補助款、中正路改名，之前根本沒協調過，這兩項政策都與民生有關，連綠營樁腳都表示，預算被藍白砍到沒錢，現在卻要花錢改路名。

綠委表示，執政團隊從中央到地方甚至立法院的溝通協調，必須要再加強，否則一旦遇到重大或爭議政策，黨公職的反應可能會慢半拍；在野黨的攻勢常又快又猛，若爭議之初風向就被帶走，綠營自家人也不易辯護。

台北中國時報報導，卓榮泰「不是報復，而是輪迴」的說法，遭國民黨立委痛批，卓揆猶如黑幫老大在恫嚇地方政府及立委；民眾黨也批卓揆違法濫權，要求剋扣的補助分毫都要還給地方政府。

藍委賴士葆說，難道一毛不刪才算「支持行政院」？卓揆這席話他只認同兩個字「輪迴」，掌權者專橫妄為，惡果很快輪迴到他們頭上。

民眾黨主席黃國昌昨受訪時，怒批卓揆違法濫權，剋扣地方政府一般性補助款，要求政院要把剋扣地方政府的補助款，每分毫都還給地方。

民進黨 民眾黨 卓榮泰

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