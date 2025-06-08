韓國瑜：大罷免若成功 台灣民主會發瘋

立法院長韓國瑜7日到八里地區參加黨員慶生活動，也為立委洪孟楷站台，呼籲鄉親投下不同意票。（記者江婉儀／攝影）

大罷免 持續推動，立法院長韓國瑜 昨天到八里地區參加黨員慶生活動，也為立委洪孟楷站台，呼籲鄉親投下不同意票。韓國瑜表示，他認為「大罷免若成功，台灣民主一場空」，甚至說「台灣民主會大發瘋」。

韓國瑜表示，這次洪孟楷說6月過生日，邀請他來八里跟這一季的在地黨員朋友過生日，他欣然接受，大家都知道，星期一到星期五都很辛苦，立法院三黨不過半，院長老很快，去年他站在洪孟楷旁邊像大哥，過了一年多後，今年看起來像爸爸，老了，精神壓力很大，頭髮都掉光了，但他的心都沒有冷過，都是希望台灣愈來愈進步。

韓國瑜提到，現在在大罷免，大家心裡壓力都很大，不是不罷免，如果貪汙腐敗，表現不好可以罷免，但洪孟楷呢？把洪這一年，甚至五年多在立院的表現拿出來看，勤跑基層，熱情無比，永遠有笑容，問政熱心。

韓國瑜形容一個立委手上有三把刀，洪孟楷手上刷刷刷，包含質詢的刀、審查預算的刀、法案的刀，洪孟楷質詢言之有物，認真審查國營事業、公家機關預算，審查法案依法行政，卻遇到罷免，這不公平，如果認真努力優秀，操守良好的立委被鬥爭掉，這不是民主進步，是民主退步。

針對罷免看法，韓國瑜表示，民進黨 講大罷免大成功，他在主席台不能表達意見，他心裡想，這麼多在基層打拚的優秀立委，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，這幾十年來的努力，就是希望一代接一代，一棒交給一棒。

韓國瑜表示，當年他35歲當立委，中間離開又回來，看到這些立委都比他當年更優秀，要讓社會進步，國家富強，不是要把優秀的苗斬斷，如果優秀的立委被罷免，台灣民主會一場空，補選出來的立委也不知道什麼發展，到底要追求什麼？

韓國瑜說，現在很多國外立委到台灣，他都很驕傲介紹台灣民主，幾十年以來真的是流血流汗才有這個基礎，結果優秀立委被罷免，這是鄉親們要的嗎？希望八里地區，甚至全台民眾睜大眼睛，這次罷免不是對於優秀或惡劣立委肯定否定，這就是一場政治鬥爭，這不可以，他與在場鄉親喊話，若有人提罷免，就可以回「大罷免若成功，台灣民主一場空，」甚至說「台灣民主會大發瘋」。