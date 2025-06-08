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沈王雙父子之亂 綠憂模糊大罷免焦點 拚罷10席以上藍委

記者蔡晉宇／台北8日電
綠營積極推動大罷免國民黨立委，近期卻後院失火，民進黨立委沈伯洋（中）、王義川（左）接連因家人陷入爭議事件。（本報資料照片）
綠營積極推動大罷免國民黨立委，近期卻後院失火，民進黨立委沈伯洋（中）、王義川（左）接連因家人陷入爭議事件。（本報資料照片）

綠營積極推動大罷免國民黨立委，近期卻後院失火，民進黨立委沈伯洋、王義川接連因家人陷入爭議事件。民進黨人士表示，這是藍營為了挽救大罷免祭出的模糊焦點手法，目的是讓綠營有論述能力的大將疲於回應抹黑爆料，降低投注在大罷免議題上的精力。

沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，國台辦表示將懲戒沈父公司，沈伯洋也在網路被譏諷，是「紅錢養大的黑熊」。王義川則因為兒子陷入感情糾紛，連同他的感情問題，也一併被檢視。

民進黨發言人吳崢表示，這兩天看到藍白陣營開始對民進黨立委潑髒水攻擊，意圖形塑人格毀滅戰。王義川十幾年前的家庭私事被拿出來扭曲造謠；沈伯洋連是他是美國間諜，這種超級荒謬的認知作戰，也再度被拉到枱面上炒作，甚至連民進黨立委們合規的公務車使用，也被以爆料的形式渲染，根本是造謠一條龍。

吳崢指出，這是藍白精心發動的戰術，就是要用大量口水戰、假新聞、垃圾訊息癱瘓公民的注意力，讓大罷免議題失焦，現階段藍白在立法院毀憲亂政、惡刪總預算杯葛民生、癱瘓國防等，這才是社會關注的大重點，也是現今已經有超過120萬台灣公民站出來簽下罷免連署書的大背景。

王義川表示，藍白目的就是把大家抹到臭，例如國民黨就用沒有公信力的中國報紙來攻擊沈伯洋，還叫他回應，就是分散他對大罷免的注意和推動的力道。沈伯洋被抹黑，就要有時間去處理，論述大罷免的力道就剩下7分，再繼續被干擾就可能剩6分，要好幾天才會回到10分。

王義川指出，他的事情也是一樣，就耗了他一整天，不知道下周還會有誰？王說，對方的戰略就是要讓他們往被抹黑內容去解釋，所以這個事情他不講了，不要浪費時間。

不過，民進黨人士表示，由於「安內」已無虞，接下來資源分配將全力「攘外」，全力拚成功罷免10席以上國民黨立委。

民進黨人士指出，綠委有望保住現有的「五一戰隊」規模，連帶影響是民進黨投入在罷免的資源分配，未來「顧家」的資源部分將轉為支援發動攻勢。黨中央已在規畫，進入第三階段投票後，將有新一輪文宣、組織戰，預期黨秘書長林右昌角色將更突出。

一位民進黨立委透露，綠委同僚們多認為，現在相當有機會罷免掉八到十席國民黨立委，主因在於大環境有營造出來，用選舉術語說就是「勢頭來了」，若趨勢不變，十席是有可能達到的目標。

罷免 民進黨 國民黨

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