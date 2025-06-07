黑白集／卓榮泰認改路名不智 不知砍補助魯莽？

中正路改名議題引發關注，行政院長卓榮泰5日表示，沒有全盤推動的任何計畫。內政部政務次長馬士元（圖）指出，內政部會按照卓榮泰指示，「這個議題我們基本上就到這個地方為止」。（中央社）

鬧了廿多天，內政部 長劉世芳叫囂要地方「中正路」改名的行動，突遭閣揆卓榮泰 親自喊卡。卓榮泰賞了劉世芳一耳光，說行政院「沒有全盤推動的任何計畫」。更糗的是，內政部是由次長馬士元出來接話，稱「一切依卓揆指示」，改名議題到此為止。

被自己的長官和部屬相繼打臉，劉世芳應知自己闖了什麼禍，才會被敲這麼一記。這位菊系大將，上任以來表現始終脫軌。她時而呼籲民眾要支持賴清德 「當我們台灣國的主人」，並對在野黨的抗議行動指指點點，要求「全部移送地檢署偵辦」。內政部長當到如此「目無法制」卻呼風喚雨，即可知她內容空洞，被K也是必然。

換一個角度觀察，卓榮泰看得出劉世芳的「中正路改名」是徒添麻煩，必須喊停；但他對自己一聲令下大砍地方政府六百多億元台幣補助款，能覺得怡然自得嗎？改路名會惹民怨，而行政院隨便刪減補助款，使地方社福工作推動困難，難道會讓百姓對賴政府愈發感恩戴德？

卓榮泰看得見劉世芳改路名的錯誤，卻看不到自己砍地方預算的魯莽，這不是更大的問題所在嗎？賴政府掉入大罷免陷阱後，對民意的拿捏就愈發自我限縮，嚴重失準。卓榮泰能出手制止劉世芳的不智，但是，誰能糾正卓榮泰的濫權，誰又能把賴清德從大罷免迷夢中搖醒？（轉載自聯合報）