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主計總處修補助辦法限3天回覆 藍縣市轟「突襲」

台灣新聞組／綜合報導
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主計總處發函徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」意見，雲林縣長張麗善6日批評為「突襲式修法」。圖為日前藍營縣市首長赴行政院，針對補助款提訴願。（本報資料照片）
主計總處發函徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」意見，雲林縣長張麗善6日批評為「突襲式修法」。圖為日前藍營縣市首長赴行政院，針對補助款提訴願。（本報資料照片）

行政院主計總處3日發函縣市政府徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見，並要求3天內回覆，雲林縣長張麗善6日開第一槍，指草案內容模糊、程序倉促，除了是「突襲式修法」，還要抽象化補助項目，有規避中央補助責任之嫌。

為配合新版財政收支劃分法，主計總處規畫修正補助辦法，日前發函縣市徵詢，要求6日之前回覆，導致縣市主計單位人仰馬翻。高市府請求展延至9日回覆，但部分縣市長已大動肝火。

張麗善6日批草案全刪除基本支出指定項目，一般性補助款如教育、社福及基本設施改為模糊的「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，如此抽象化原則，令人質疑中央藉此規避補助責任。

台東縣長饒慶鈴在臉書怒批中央集錢又集權，草案對縣市補助定義模糊，更欲改變財力級距的計算方式，嚴重衝擊地方施政，讓財力有限的縣市雪上加霜。

台北市長蔣萬安說，依草案內容，會讓地方的補助款更不受保障，更受中央管制，北市將彙整各局處意見，提出完整建議，捍衛市民權益。

新北財政局回應，一般性補助款依現行法規有明確設算分配方式，修改後卻變成定義不具體，且無規範計算方式，未來恐易生分配公平爭議。一般性補助款包括社福、教育及基本設施等，中央要修正，應與各縣市研議並達共識；在此之前，應維持目前作法。

桃園市主計處表示，經費計算公式複雜，整理資料需要時間，無法在中央限期完成，將延後回覆。台中市主計處則表示還在研議中。

高雄市主計處表示，草案牽動地方整體財政，正研析意見，待試算後將函覆，盼修法不影響現行預算。

台南市府表示，中央補助地方的辦法，解釋權屬主計總處，教育、社福及基本設施等項目原就是必要性支出，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，並不影響重要性及分配數。

主計總處解釋，修法並非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，正蒐集地方意見。修正內容也未定案，要等意見彙整完，再做評估，不會真的催促地方準時交出意見。主計總處公務預算處長許永議說，這項修正並非刪除中央對地方的一般性補助款，而是討論未來如何補助。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，行政院對一般性補助款規定用在教育、基本收支差短、社福、基礎設施等4項用途，是林全擔任主計長時所訂定，當年還廣徵學界意見，經過設算訂了一堆公式，完備程序才訂出辦法，但現在的主計總處只想花4天就大改，讓地方猝不及防。今昔相比，主計長陳淑姿「不懂主計、只懂算計」，實在太差勁。

世新大學行政管理學系副教授方凱弘指出，政策改變牽動的影響需經詳細財務設算，但草案內容，中央對「計畫性補助」不得超過50%、「一般性補助」不得超過90%，代表地方政府配合款比例相對將增加。對財政狀況不佳縣市，恐怕將挪移更高比例經費作配合款，將排擠影響原有的社福、教育經費。

蔣萬安

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