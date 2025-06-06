沒了公務車…監委喊搭捷運不便、上班遲到 臉書被灌爆

監察院公務車私用爭議延燒。(記者林澔一／攝影)

監察院濫用公務車話題不斷，監委田秋堇表示，現在上下班都要自行搭車，暴雨時叫車相當不便，導致開會遲到；國民黨 立委徐巧芯 批評，難道監委沒有公務車就不會上班了嗎，田秋堇這根本是巨嬰的說法，毫無反省能力，田秋堇的言論讓輿論炸鍋，直言「何不食肉糜」。

監察院濫用公務車爭議連環燒，國民黨立委徐巧芯表示，自己接到吹哨者爆料，監委葉宜津、田秋堇也有類似情況，監院應全面徹查。田秋堇反嗆，徐巧芯應該把事情講清楚，人事時地物是什麼？不能什麼證據都沒有就空口說白話；且如果要全面查，不是只有監察院公務車。

田秋堇對媒體訴苦表示，現在國事如麻，過去監委上下班可以搭公務車，但現在每天得搭三班捷運，還要走15分鐘到捷運站，但她腳又受傷，要不然就是計程車趕上下班，若遇到下雨天還會叫不到車，在路邊攔了30分鐘的計程車才順利搭上車，導致開會遲到。

田秋堇還提到，也因為監察院預算遭大幅刪除，很多公務車資深司機也被派去掃地，甚至因為沒有加班費就早點辦退休 ，本來跟伊甸基金會合作身障人士工作，也因此都被解約，公務車就這樣停著曬太陽，這是大家希望看到的嗎？

徐巧芯表示，田秋堇這根本是巨嬰的說法，監院公務車會被停止使用，是因為監委濫用，且很多監委都是這樣，監察院若有誠意解決，不是單單取消服務，而是趕快做全面調查。徐巧芯批評，田秋堇只因為沒有公務車搭就說上班遲到，找這麼多理由，這樣的發言讓大家看到貪婪醜惡的一面。

田秋堇的言論曝光隨即引來批評，民眾猛灌田秋堇的臉書，有人直言田秋堇「何不食肉糜」，怒斥「一般百姓大雨也提早搭車，坐捷運上班，唯獨妳不行」、「用人民納稅錢養你們這種不知民間疾苦的官員，真的是國家悲哀」、「看到妳這種官僚蠹蟲就覺得藍白預算刪的好」、「妳可以辭職不幹，沒人拿刀逼著妳當監委」。