我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

新聞眼／刪預算有3解套方案 卓榮泰選擇對撞地方

記者 唐筱恬、林河名
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院遭立院刪減預算後，竟大刀一揮統刪地方補助款25%，引爆地方首長怒火。台北市長蔣萬安串連藍營縣市首長，昨赴政院請願，頗有「踢館」意味，也展現「領頭羊」之姿。但另一方面，台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人暫未跟進提起訴願，靜待政院回應。雙方一動一靜，形成分進合擊。

今年賴政府編列中央政府總預算3兆多元（台幣，下同）創下歷史新高，立法院為把關人民納稅錢，酌減2075億元，其中636億元給予中央自行調節刪減項目，此為立院審查預算常態；但賴政府不滿藍白陣營刪凍預算，竟把怒氣出在地方政府身上，遭批「剋扣」地方補助款，不只影響地方建設，更讓人民社福、教育、弱勢救命錢斷炊。

面對中央的強勢作為，蔣萬安的北市府已率先提起訴願，準備循行政爭訟討回公道。4日，行政院長卓榮泰被問此事，雖強調「我們都照規定來」，但主計長陳淑姿在立院答詢時則透露，總計有三種方案，最終卓榮泰選擇砍地方補助款方案。

依陳淑姿說法，原本至少還有其他兩種解決途徑，但卓揆選擇與地方政府對撞的統刪地方補助款；加上陳淑姿坦承，過去從未刪減過地方補助款，且在刪除前也沒有與地方政府討論，由此來看，卓揆這句「我們都照規定來」，還能說得理直氣壯嗎？

蔣萬安昨陪同藍營縣市首長赴行政院請願，頗有領頭羊率眾力抗中央之姿，展現氣勢。盧秀燕、張善政與新北市長侯友宜暫未跟進訴願，引發政治聯想。但盧秀燕「媽媽市長、給寬限期」的風格，其實也有圓融的一面，況且，台中市副市長鄭照新已說中市必有作為，「只是晚點到」，否認不同調。藍營明星市長一軟一硬，就看中央如何妥適回應。

盧秀燕 蔣萬安 張善政

上一則

徐巧芯再批濫用 田秋堇嗆「不只監院有公務車」

下一則

新聞評論／看南韓總統大選 民進黨不羞愧嗎？

延伸閱讀

補助款之爭 蔣萬安稱官逼民反 9縣市赴政院要求依法編列

補助款之爭 蔣萬安稱官逼民反 9縣市赴政院要求依法編列
蔣萬安串連縣市提訴願 藍營：當領頭羊不讓中央宰割

蔣萬安串連縣市提訴願 藍營：當領頭羊不讓中央宰割
黑白集／總預算借刀殺人 卓榮泰神乎其技

黑白集／總預算借刀殺人 卓榮泰神乎其技
卓榮泰：台灣獲國際認證 成亞洲唯一無3大豬隻疫病國

卓榮泰：台灣獲國際認證 成亞洲唯一無3大豬隻疫病國

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式