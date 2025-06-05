新聞眼／刪預算有3解套方案 卓榮泰選擇對撞地方

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院遭立院刪減預算後，竟大刀一揮統刪地方補助款25%，引爆地方首長怒火。台北市長蔣萬安 串連藍營縣市首長，昨赴政院請願，頗有「踢館」意味，也展現「領頭羊」之姿。但另一方面，台中市長盧秀燕 、桃園市長張善政 等人暫未跟進提起訴願，靜待政院回應。雙方一動一靜，形成分進合擊。

今年賴政府編列中央政府總預算3兆多元（台幣，下同）創下歷史新高，立法院為把關人民納稅錢，酌減2075億元，其中636億元給予中央自行調節刪減項目，此為立院審查預算常態；但賴政府不滿藍白陣營刪凍預算，竟把怒氣出在地方政府身上，遭批「剋扣」地方補助款，不只影響地方建設，更讓人民社福、教育、弱勢救命錢斷炊。

面對中央的強勢作為，蔣萬安的北市府已率先提起訴願，準備循行政爭訟討回公道。4日，行政院長卓榮泰被問此事，雖強調「我們都照規定來」，但主計長陳淑姿在立院答詢時則透露，總計有三種方案，最終卓榮泰選擇砍地方補助款方案。

依陳淑姿說法，原本至少還有其他兩種解決途徑，但卓揆選擇與地方政府對撞的統刪地方補助款；加上陳淑姿坦承，過去從未刪減過地方補助款，且在刪除前也沒有與地方政府討論，由此來看，卓揆這句「我們都照規定來」，還能說得理直氣壯嗎？

蔣萬安昨陪同藍營縣市首長赴行政院請願，頗有領頭羊率眾力抗中央之姿，展現氣勢。盧秀燕、張善政與新北市長侯友宜暫未跟進訴願，引發政治聯想。但盧秀燕「媽媽市長、給寬限期」的風格，其實也有圓融的一面，況且，台中市副市長鄭照新已說中市必有作為，「只是晚點到」，否認不同調。藍營明星市長一軟一硬，就看中央如何妥適回應。