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京華城案 柯文哲嗆公訴檢察官：別蹚渾水

記者王聖藜／台北4日電
前民眾黨主席柯文哲京華城案3日再開庭，傍晚開庭結束，其妻子陳佩琪（中）步出法院。(記者林伯東／攝影)
前民眾黨主席柯文哲京華城案3日再開庭，傍晚開庭結束，其妻子陳佩琪（中）步出法院。(記者林伯東／攝影)

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨二度傳喚時任台北市政府都市計畫委員會執行秘書邵琇珮作證；柯當庭嗆公訴檢察官別蹚偵查檢察官的渾水，並說被羈押九個月，到現在還在吵法源依據。

檢方引用邵女偵查筆錄，認柯文哲對時任都發局建築管理科科長林玄理拍桌，證明屬下害怕長官給壓力；柯回嗆「你們最好不要再講林玄理的事了」，並稱，林辦理大彎北段、內湖五期等案影響2000戶市民權益「就算在今天，我一樣拍桌子！」

檢察官廖彥鈞對邵琇珮作證表示意見，稱依邵女證詞，顯示公務員不會挑戰長官命令，邵女在前都發局長黃景茂壓力下將陳情案送公告公開展覽，明顯不公平，案件訴訟中送研議也前所未聞，確有違法。

邵琇珮作證說，檢察官2024年偵辦後，她回想發現此案未於市府晨會向柯文哲報告，偵查中提及感到「害怕」，是擔心有會議以外不知道狀況，才對辦案人員敘述。

邵女說，政務官可認定陳情案要不要以個案處理，要比執行的事務官負更多責任，京華城特殊性很難複製，有時個案先行通案跟著修訂，但事後檢討，她認為個案處理公平性、社會觀瞻都不佳。

審判長江俊彥問都委會認京華城案非都更案，為何仍引用容獎條例？邵女說，確實個案只有京華城，2024年1月監察院提糾正案後，她與同仁制訂審議原則，未來再有人依都市計畫法申請，就一律不受理。

柯文哲說，邵女如今變得憔悴，受到折磨應該很大，京華城案主辦人是邵，邵自認沒違法、另一都委會執秘劉秀玲也認為沒違法；他羈押九個月，到現在案子還在吵法源依據。

柯文哲建議公訴檢察官別淌偵查檢察官渾水，「你們要幫他們扛嗎？」，還說偵查中逐字稿、證據檔案遲早會公布。

柯文哲 民眾黨

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