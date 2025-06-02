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「中正」二字成沙包 名嘴酸綠提領戒嚴紅利

記者賴香珊、吳淑玲／綜合報導
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內政部要求全台中正路改名，引發地方反彈，爭議不斷。（記者曾吉松／攝影）
內政部要求全台中正路改名，引發地方反彈，爭議不斷。（記者曾吉松／攝影）

內政部推動「中正路」改名，引發地方反彈，改口取得共識再依法推動。醫師、時事評論家沈政男狠酸，中正路的中正二字，現在成了民進黨的沙包，有事沒事就拿出來K一下，建議台中把中正路改回來，加強舊城區行銷再興舊市區。

沈政男指出，綠營靠提領戒嚴紅利，什麼都不必做就能繼續執政，改掉中正路就是其中一環。民進黨把自己當成本土的同義詞，事實上，不也只是另一個統治者，而對不想涉及政治者，只要生活過得好，誰當統治者並沒差。

而改掉中正路不就是如此，統治者在那邊改路名，改來改去，生活在路上的人們，生活有什麼改變嗎？中正路的「中正」二字，其實早已失掉了戒嚴與獨裁的意義了，現在反而是民進黨的沙包，有事沒事就拿出來K一下，說是打老K。

沈政男說，中正路被改成了台灣大道，完全是錯誤作法。畢竟多少老一輩人們，一講到中正路，就會想起往昔歲月與美好的青春時光。當時要改名，可以從五權路開始改起就好，保留舊市區的中正路路名，因為那有歷史價值。

他進一步表示，從中正路改名，好多人都說，中正路改成單行道以後，舊市區就沒落了；他也認為，以城市發展來說，台中可以把中正路改回來，加強舊城區的行銷形象，再搭配更便捷的公共交通，比如捷運站，舊市區再興或許會更有希望。

內政部研擬中正路改名相關政策方案，台南市政府早在2022年已啟動「中正路更名」的第一步，從中西區民生綠園到忠義路一小段試辦改名為「湯德章大道」。台南市長黃偉哲表示，「支持並積極配合中央政策」，但也會尊重民意，以衝擊最小、爭議較少的區域先做，循序漸進逐步達成轉型正義目標。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，中正路改名影響很大，地址變動影響到郵寄、戶籍、公司登記等全部都要改，民進黨政府不要「食飽換枵」（台語，吃飽沒事幹），多做一些有利民生經濟的事，百姓的生活已經安定，中正路改名象徵意義大於實質，他詢問新營區中正路和中正里民，沒有人贊成改名。

蔡育輝說，歷史人物的功過自有論斷，對多數民眾而言「中正路」就是路名，不太會和特定人物聯想，若要去威權化以後不要再用中正或中山命名，現有的路名再改名，相信多數民眾都不會贊同。

民進黨 內政部 戒嚴

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