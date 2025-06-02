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公務車載愛犬 監察院秘書長李俊俋准辭 在野批斷尾求生

台灣新聞組／台北2日電
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被爆以公務車接送犬的監察院秘書長李俊俋，1日晚發布聲明，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。(本報資料照片)
被爆以公務車接送犬的監察院秘書長李俊俋，1日晚發布聲明，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。(本報資料照片)

監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他昨晚發聲明表示已請辭獲准，即日起生效。在野立委批評李俊俋斷尾求生，其他涉嫌濫用公務車的監委是否也要一同請辭？民眾黨團總召黃國昌呼籲檢調應嚴肅偵辦。

「本人李俊俋自即刻起，請辭監察院秘書長一職」，昨晚7時28分監察院媒體群組貼出李俊俋辭職聲明，他表示，自接任秘書長以來時刻謹慎自律、戮力從公，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護；近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，有負國人所託及監察院之清譽。

李俊俋表示，事件發生後，他立即深切反省，並於第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務；李鴻鈞表示，李俊俋辭職固為展現態度，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

李俊俋表示，現已完成階段性任務，為避免個人事件影響後續事務順利推動，再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效，他對這次事件造成紛擾致上最深之歉意。

由於立法院司法及法制委員會今天已排定邀請李俊俋針對「防制公務員瀆職」專題報告，國民黨團書記長王鴻薇表示，李俊俋昨天請辭，推測是賴清德總統在政治上的止血動作，其他濫用公務車的監委，是不是也該以同樣標準請辭？

黃國昌表示，這是監察院斷尾求生，「對於廉能標準之低，令人難以苟同」，李俊俋請辭僅是最基本負起政治責任，此案涉及貪汙治罪條例，還有刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，呼籲檢調應嚴肅偵辦，絕非碰到綠色高官，膝蓋就軟。

民進黨立委莊瑞雄表示，李俊俋犯錯後勇於認錯，展現面對爭議不閃躲的態度，不僅為制度止血，也對社會有交代，他對李俊俋的請辭表達正面評價。

日前踢爆李俊俋把公務車當成「Uber Eats」的國民黨北市議員張斯綱表示，李應該是「被請辭」，請辭是為止血，避免大罷免受到監委濫用公務車事件的影響。

新北市議員林國春日前另指控監委林郁容疑似使用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場；還有監委蘇麗瓊也被爆用公務車處理私事，到牙醫診所看診。林國春昨天表示，「看廉政署敢不敢辦監委。」

黃國昌 國民黨 賴清德

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