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藍白合反罷免？ 台中市、新竹市列為指標區

記者葉德正、陳秋雲、黃羿馨、王駿杰、張曼蘋／台北1日電
全台大罷免即將進入第三階段最後投票，台中成藍白合反罷免指標，圖為民眾黨主席黃國昌（左）日前拜會台中市長盧秀燕（右）。（本報資料照片）
全台大罷免即將進入第三階段最後投票，台中成藍白合反罷免指標，圖為民眾黨主席黃國昌（左）日前拜會台中市長盧秀燕（右）。（本報資料照片）

全台大罷免即將進入第三階段最後投票，新竹市、台中市已列為藍白合反罷免指標區。民眾黨主席黃國昌被問及是否跟藍營合作？他強調，賴清德政府想要走回一黨專政老路，民眾黨不會坐視不管，會守護台灣民主，向賴清德專制極權說不。

民眾黨規畫法庭直播、核三重啟等議題宣講，國民黨認同改革理念的，歡迎一起來參與。

藍白面臨立委、市長罷免投票，國民黨罷免綠委案則將陸續進入第二階段連署書送件截止期限。中選會昨天表示，經查昨天下午5時30分前，為民進黨立委陳瑩、伍麗華兩位原民立委罷免案二階連署送件法定期限，至該時間截止之前，並未有前述兩案二階連署送件，故依法逾期不予受理。

新竹市是全台唯一市長、立委雙罷免戰區，地方預估三階投票勢在必行。迎戰大罷免，藍白從各自為政，轉向實質合作。高虹安已勤跑基層，將罷免戰當成另場市長選舉來跑，高虹安更出席國民黨幹部會議，與鄭正鈐、朱立倫合體，展現藍白合氣勢。

民眾黨新竹市黨部主委李國璋說，民眾黨已成立「新竹保安隊」，並非單打獨鬥，藍白在第三階段將全面性合作，比照正式選戰，共同推動選前黃金周、選前之夜衝刺。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，朱立倫早已指示，要與民眾黨密切合作，地方組織全面動起來，未來大型造勢也會有重量級來賓站台。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，新竹市雙罷是2022選舉延長賽，不只是市政檢驗，更攸關藍白陣營能否整合，共同迎戰2026縣市選舉前哨戰。

台中市六名國民黨立委都面臨罷免風暴，但以本屆剛當選的市區三名藍委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔風險較高，這三人在「藍白合」氛圍中被送進國會，與台中市長盧秀燕高度連動，成為民進黨與罷團箭靶。

盧秀燕與民眾黨主席黃國昌互動良好，她也私下請託民眾黨台中市議員，協助市區三藍委穩住盤勢，更促成黃國昌與藍委同台。

政壇觀察，台中藍白合反罷免，不僅是2024藍白合的延續，更是升級版的壓力測試，除了地方選戰的策略合作，更可能是2028盧秀燕更上層樓的「政治預演」。

罷免 民眾黨 國民黨

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