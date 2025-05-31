放行政院636億追加預算？藍委：先補足地方被砍補助再說

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25%後，拋出編列636億元(台幣，以下同)特別預算，並納入供禁伐補償及對國軍調整待遇等；國民黨 立委林沛祥30日表示，先把地方的一般性補助款全面補足，再來討論追加減預算。

地方補助遭砍，引起地方政府反彈，也令地方恐陷財政困難。行政院長卓榮泰 29日表示，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加。

林沛祥說，要讓行政院能夠提追加減預算之前，行政院應把撥給地方的一般性補助款全面補足之後，再來討論追加減預算如何補政府目前不足的地方。

另一名國民黨立委許宇甄也表示，行政院政治道德淪喪，將一般性補助款變成政治肉票，要脅地方和立法院，這場財政挾持將全民都當成肉票。

許宇甄說，行政院砍完要給地方政府一般性補助款，現在說可以用「追加預算」來彌補，但這筆錢得看地方政府聽不聽話、配不配合政策才能發下來。這不是單純的財政調整，而是拿人民的生活當籌碼，逼地方和立法院就範，行政院這種無恥操作，不僅失格，更失德。

許宇甄批評，一般性補助款不該成為行政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段，行政院長卓榮泰為了大罷免 砍地方政府補助款的做法，不僅讓地方政府陷入財政不安，更完全違背了預算制度的基本原則，也踐踏了法治。這場財政挾持將全民都當成肉票，是赤裸裸的政治操弄，也是冷酷的意志施壓，無視人民死活，可惡至極。

許宇甄呼籲，一個有良心的中央政府，應該要想方設法的幫地方解決問題，而非製造恐慌、擴大不公平。中央說要區域均衡發展，但資源分配卻讓人感受到冷酷和不公。要改變現況，追加預算不是不能給，但行政院不該拿人民當肉票，而是回到公平、穩定、尊重制度的軌道上，各方坐下來好好談，才是正當合理的程序。