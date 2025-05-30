京華城案 邵琇珮稱認罪思慮不周 柯文哲嗆檢：押我根本沒證據

前台北市長柯文哲（中）。(中央社)

台北地方法院審理京華城案，29日提訊前台北市長柯文哲 、威京總裁沈慶京、北市議員應曉薇等被告，並以證人身分傳喚前台北市都委會執行秘書邵琇珮到庭；邵女稱，「便當會」決議將京華城案送都委會研議，前面已蓋六個章，「我可以蓋第七個章表示不准嗎？」她也說，偵查中認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案來處理。

邵琇珮下周二將繼續作證，她離庭後合議庭表示，因庭期已排至11月，請檢方整理重點證人名單以利排序，此時柯文哲發言嗆檢察官，「這不就證明你們押我根本沒有證據」。

檢察官廖彥鈞詰問時，邵琇珮稱台北市有「容積銀行」，柯文哲應知容積有價，京華城訴求恢復12萬284平方公尺樓地板，前副市長林欽榮與都發局討論後回覆柯，市府主要意見是不可行，建議京華城循行政救濟處理。

邵琇珮說，她沒遇過訴訟中案子送研議的前例，不過市長下決定，公務員就要服從，檢方問不配合會不會受不利對待？邵女稱與本案無關。

檢方提示偵查中邵稱「擋不住」陳情案的筆錄，邵女說「便當會」有決議、陳情案來了、京華城提訴願市府勝訴、行政訴訟也開始「這種狀況卻還要研議」，她不太理解政策形成過程，但這樣就是「擋不住」陳情案。

至於偵訊時稱京華城爭取容積是「最大壓力」，她說那時用字遣詞不太精準，但京華城案相較其他案時效性快很多，同仁反映有適法性疑慮，所以建議可聽外部聲音，才召開專家學者諮詢會議。

檢方問是否曾考慮不送公展？邵女說她已攔了兩次，身為幕僚已提醒，就不會再表示意見，推動公展她沒有受到壓力，前都發局長黃景茂有無壓力，她無法回答。

柯文哲的律師團質疑她偵訊說過「若明知違法，會駁回」等重要供詞，為何沒寫進筆錄，並質疑她是否受迫認罪，邵說應訊者未必敢要求每句話都記錄，她認罪是自認處理京華城案「思慮不周」。

柯文哲律師鄭深元問，檢察官有沒有說「如果妳還糊弄得過去，我們就來試試看」？邵女稱可能有，但不太有印象；鄭又問聽到會不會害怕？邵說，不見得是害怕，「但一直被當賊看感受不會很好」。

鄭問為何自認沒違法卻認罪？邵說會認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案處理，用通案比較符合公平性、符合社會觀感。