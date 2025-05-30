政院拿地方救命錢情勒立院 霸道毫不掩飾

正當朝野為行政院統刪地方政府一般性補助款激烈交鋒之時，行政院長卓榮泰 突拋「追加預算」作為解方，他說，若立委支持行政院提出的636億元(台幣，以下同)追加預算，問題或可迎刃而解。

這恰恰與立法院長韓國瑜 先前主張一致，坐實政院所謂的「情非得已」是一樁騙局，只為塑造受害者形象，拿地方救命錢情勒立院，毫不掩飾霸道本質。

回顧整起預算風波，中央政府編列今年度總預算案規模逾3兆，立法院刪除2076億元，約6%，引發執政黨不滿。韓國瑜2月在賴清德總統邀集五院會商時，建議政院可用追加減預算的方式解套，行政院置之不理，堅提覆議，還率各部會上演哭窮戲碼，為大罷免 添柴火。

政院把這筆「政治帳」算在地方政府上，統刪今年對地方的一般性補助款25%，不只藍營縣市不滿，就連綠營自家人都抱怨事前未溝通，卓揆自信不影響弱勢福利的說法也瞬間跳票。

眼看地方的不滿燒到中央，卓榮泰才在「地方建議下」，轉為呼籲各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，卻不提追加預算通過後，還扣不扣地方補助？這筆預算還將在野要求透過追加預算支應的禁伐補償及國軍調整待遇列入，無非是想逼正飽受罷免壓力的藍營立委就範。

行政院秘書長龔明鑫28日在立院被問及是否考慮追加預算時，稱「已沒有那樣的記憶」，隔天就被卓揆打臉，坐實大砍地方補助就是政治決定，就算犧牲自家人，也要報復在野黨。卓榮泰就職周年喊朝野合作，前後落差不僅加劇朝野對立，也衝擊人民對執政黨的信任度。