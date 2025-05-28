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監院秘書長李俊俋被爆用公務車接送愛犬 藍委諷民不如狗

記者李成蔭、蔡晉宇、林佳彣、林銘翰、屈彥辰／台北28日電
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監察院秘書長李俊俋被爆動用公務車輛接送愛犬；他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。（圖／張斯綱研究室提供）
監察院秘書長李俊俋被爆動用公務車輛接送愛犬；他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。（圖／張斯綱研究室提供）

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬，引發各界撻伐，在野黨立委直呼「民眾待遇還不如民進黨高官的一條狗」，若有最後一點羞恥心就應該知所進退。李俊俋道歉並自請處分，表示接受批評指教。

監察院副院長李鴻鈞表示，李俊俋有當面說明並反省，會先了解一下情況及內部程序怎麼走，再跟大家報告。

據了解，監院還傳出另有未爆彈。監院人士透露，李俊俋是用公務車違法接送愛犬，有監委用公務車處理私事、接送不在公務車使用範圍的人，近日應有進一步消息被公開。

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安則揭露，監察院正副首長車輛高達29輛，不僅是五院之首，更幾乎是行政院的兩倍、立法院的六倍；他批監察院車輛多、業務少，李的行為絕非思慮不周，已有違法違規之嫌。

監察院日前舉行記者會批評藍白大砍總預算，業務預算幾被刪光，李俊俋當時直呼包含車輛維護保養等多項費用都受影響。國民黨北市議員張斯綱昨秀出民眾爆料照片，批李俊俋的公務車不僅護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，儼然把公務車當Uber Eats，「李敢為監察院喊窮，原來都被私用了」。

李俊俋隨後回應稱「思慮不周」，愛犬已高齡，當天公務繁忙才請人代接送。監察院代發李俊俋致歉新聞稿表示，針對用公務車接送寵物一事深切檢討，也已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分；公務員有錯誤即應承認並修正，為此致上歉意並接受批評指教。李俊俋解釋，監院業務費遭刪96%後，公務車油料及保險都由用車人自行負擔。

針對李俊俋的行為，國民黨立委牛煦庭痛批「一般民眾的待遇，還不如民進黨高官的一條狗」，一般民眾能坐公務車嗎？國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，民進黨高官濫用公務車，過去有運安會前主委楊宏智用公務車去泡湯，駐美代表俞大㵢也用公務車去賞櫻花，可以這樣把司機當自家長工使用？

民眾黨團總召黃國昌表示，喪失功能的監察院大官根本不配花人民的血汗錢乘坐公務車，在野為避免浪費民脂民膏而替全民把關預算，李俊俋卻僅輕描淡寫說「思慮不周」，如果還有最後一點羞恥心就該知所進退，否則監察院怎還有臉考核文武百官？他質疑，濫用司機及公務車的情形難道只有李俊俋？

對於外界質疑不是只有一人濫用公務車，李鴻鈞強調，絕沒有此情況，他也會嚴加督促及宣導，不允許公器私用。

國民黨 民進黨 黃國昌

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