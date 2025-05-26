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新聞眼／朱立倫亮交棒底牌 拚逆風翻盤

記者 鄭媁、陳洛薇
國民黨主席朱立倫表態「希望順利交棒」，宣示背水一戰、力抗大罷免的決心。（記者黃義書／攝影 ）
國民黨主席朱立倫表態「希望順利交棒」，宣示背水一戰、力抗大罷免的決心。（記者黃義書／攝影 ）

罷免浪潮和司法追殺風急浪高，幾乎就要吞噬在野黨，國民黨各地方黨部遭搜索、黨工被收押，招招劍指國民黨中央，全黨內外交迫之際，黨主席朱立倫首度表態「希望順利交棒」，亮出底牌，宣示背水一戰、力抗大罷免的決心。

朱立倫在訪談中多次強調擔任黨主席「超乎想像的辛苦」，他回顧接任時黨務財務是負債狀態，甚至發不出薪水，馬上要接手4大公投任務，任內的艱辛冷暖自知。然而，罷綠連署軍令狀已下，一旦二階連署結果確定為「31：0」，其黨魁大位必然再受挑戰。

面對過往選戰過程的責難、維持黨務運作開銷、抗綠作戰策略的失誤，朱立倫難免展露作為黨主席必然要承擔的誤解與無奈。黨內拱盧秀燕參選黨主席的聲浪正熾，外有綠軍追殺大罷免，內有眾人挑戰黨主席大位，值此內外交迫之際，朱立倫坦然承諾順利交棒，間接表明不尋求連任的態度，可能有多種意涵。

第一，大罷免的成敗需要有人收尾，在考量黨的整體利益及未來發展，此時策略性的提前定調無私無我、一致對外，不僅是政治現實，也是不得不為。

其次，朱立倫承諾交棒，將黨主席選舉焦點拉回全黨力抗罷免的團結基調，在勢單力薄、資源匱乏現況下，意圖喚起黨內與支持者的情緒，「對外一致作戰，個人進退不重要」，避免黨內各方勢力因競逐黨主席面臨分裂風險，引發更大的內耗。

今年正逢黨主席選舉，黨內競爭逐漸要走向白熱化的時刻，前方有敵軍環伺，作戰號角已吹響，黨內危機四伏，大罷免最後投票階段，內外壓力將達到臨界點，此刻萬不能群龍無首，朱立倫先亮出底牌，破釜沉舟號召全黨同心對外，此時若誰還想著搶位戰，就是自證有私心；反之，誰有能力率全黨逆風翻盤度過大罷免及司法追殺風暴，自然是黨內服膺的藍營共主。

朱立倫接受專訪發聲，要展現他有承擔的勇氣，有放下的胸襟，有率全黨背水一戰的決心，還有為國家擘劃未來的遠見。如今，他終於亮出底牌，無論未來是裸退，或是以退為進，瞄準下一個戰場，他已為自己鋪好台階。

總教練已擬定作戰藍圖，接下來就看盧秀燕如何接招。

罷免 朱立倫 國民黨

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