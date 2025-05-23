中火火力全開 中市府：別拿台中人健康換供電穩定

台電台中火力發電廠。(記者趙容萱／攝影)

近日台中火力發電廠「火力全開」話題延燒，台中市長盧秀燕 昨北上行政院會，拿出台電數據指核電18日終止後，中火夜間發電量增加50%、增至4500百萬瓦，呼籲中央妥善規畫能源調度，避免空汙惡化，以市民健康換取供電穩定。

盧秀燕昨在院會發言指出，過去市府與中央密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年1600萬公噸降至1200萬公噸，但近日重啟全數機組供電，不僅使空氣汙染 惡化，也等同以市民健康換取供電穩定。

「除役不同於拆除，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標」。盧秀燕表示，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生。近日興達電廠操作許可證到期卻重啟運轉，印證地方疑慮，呼籲中央在制定能源政策時，應更尊重地方民意。

盧秀燕也質疑台電燃氣機組未充分啟用，5月18日中火發電「火力全開」當天，其他縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用汙染較低的燃氣發電，而選擇汙染較高的燃煤？盧秀燕憂心，現在未進入酷暑就已出現燃煤飆升，未來幾個月恐將雪上加霜。

台電董事長曾文生昨天澄清，中火絕無火力全開，近來中火空汙排放已減八成，這些成果不是簡單講一句話就能解決，外界應還台電公道。

雖然昨天台中空氣品質仍亮起「良好」綠燈，但從部分高處遠眺台中火力發電廠一帶還是霧濛濛。台中市環保局連日監控空氣品質數據，核三運轉日當天17日的PM2.5平均數值11.2，但從18日起到前天，數值卻都在9以下。

台中市環保局長陳宏益強調，中火發電火力全開是事實，發的電愈多，用煤一定多，排的汙染也會多，不能因為說空品好，就可以不歸咎中火的燃煤影響。因為「若中火不要火力全開，少燒煤、少排放，台中的空氣品質會更好，PM2.5數值會到六以下。」民眾更不必擔心外出時空氣品質會不佳。