非核家園供電吃緊 燃煤機組救火 卓榮泰喊話遭打臉

核三停機後火力全開 製表／陳儷方

台灣本周邁入非核家園後，夜間火力發電占比常態性飆破九成，高雄興達電廠備用的三、四號燃煤機組緊急上線救火，「中電南送」情況也持續出現，高雄民代質疑空汙加劇，台中市府則擔心中火夜間發電量上升。

核三二號機上周六停機後，台灣正式進入非核家園，行政院長卓榮泰 在就任周年媒體茶敘時表示，核三停機後，台電備轉容量率可達10%，在安全範圍。卓榮泰的信心喊話不過數日，台灣供電卻已見吃緊。

電業人士指出，近日供電吃緊除了核三停機因素，和平電廠一號機故障，加上氣溫上升，加重台電供電壓力。因備轉容量率低於8%，被列為備用機組的興達三、四號機連日發電救援。興達三、四號機組老舊，又是汙染較高的燃煤機組，啟動後引發高雄民代關切。高雄市長陳其邁 回應，依相關規定上述備用機組一年只能運作720小時以下，市府會嚴格監督。

陳其邁將改善空品列為重要施政項目，今年3月施政報告提及2023年10月1日起不再核發興達電廠一、二號燃煤機組操作許可證，今年燃煤機組會全面停機。台電21日啟動三、四號燃煤備轉機組，高雄市議員邱于軒表示，20日就接獲檢舉，懷疑燃煤機組準備偷偷運轉，但第一時間環保局一問三不知，傍晚才回報確有此事。台電董事長曾文生稱興達兩部機組還沒除役，備轉容量率降到8％以下才啟動；台電併聯發電資訊公開透明，絕對沒有「偷偷開」。

興達電廠三、四號機組操作許可證去年9月30日屆期，因補正次數已超過法規上限，第一次許可展延駁回申請，第二次申請時未於空汙法規定期限內申請，形同不具操作許可證。邱于軒批評，興達燃煤機組操作許可早已到期，「沒有行照、車牌，車子可以上路？」

高市環保局解釋，興達電廠三、四號機組為備用機組，依環境部公告「第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定汙染源」，為第一批公告屬緊急備用的公用燃燒設施，免具操作許可。