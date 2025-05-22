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總預算被砍 政院統刪地方補助款25% 藍綠地方都反彈

記者黃婉婷、鄭媁、蔡晉宇、李成蔭、林銘翰、屈彥辰、陳素玲／台北22日電
中央統刪地方政府一般性補助款，財政仍受中央控管的苗栗縣驟減28億餘元台幣，縣長鍾東錦擔心縣府發不出薪水的噩夢恐重演，道路等基礎建設也無力妥善維護。（本報資料照片）
中央統刪地方政府一般性補助款，財政仍受中央控管的苗栗縣驟減28億餘元台幣，縣長鍾東錦擔心縣府發不出薪水的噩夢恐重演，道路等基礎建設也無力妥善維護。（本報資料照片）

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方強烈反彈。藍綠縣市政府都憂心嚴重衝擊財政體質，社會福利更是首當其衝。刪減金額以屏東縣的52億元（台幣，下同，約1.73億美元）最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。

對此，多位學者齊批，行政院此舉於法無據且有違法之嫌，地方政府可與中央政府打行政訴訟。

針對立院通過的今年度中央政府總預算案與財政收支劃分法修正條文，行政院指出，預算審議及立法程序有重大且明顯瑕疵，毀棄依憲法民主原則建立的責任政治體制，昨天已向憲法法庭聲請釋憲。

行政院指出，立法院要求通案刪減不低於939億餘元，扣除已核實計算的通刪數303億餘元，尚須自行調整刪減數達636億餘元，行政院主計總處今年4月已陸續發函給各地方政府說明預算刪減情形。

政院指出，由於行政院自行刪減有困難，決定將今年地方一般性補助款共2501億元中的636億元列為「未分配數」，比率大約為25%，各縣市以同一比率暫緩不撥，部分縣市本月起就會受影響。

政院官員表示，公務員待遇調整、學校午餐採用可溯源食物補助、地方促參等項目預算共173億元，皆排除不扣，將陸續核撥給地方；至於後續是否有望撥付，官員表示要視釋憲結果決定，弱勢、警消補助與教育等經費都不會受影響。

政院統刪補助款引起地方反彈，批評政院此舉嚴重影響對地方民眾的照顧，把應對民眾的照顧當成政治操作的工具。國民黨主席朱立倫在中常會質疑，尚未實施財政收支劃分法修正案，中央就已經要大幅剋扣地方政府補助款，這才是真正傷害地方重大建設及地方政策的作法。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，民進黨嚴重邏輯錯亂，明明就是行政院決定懲罰人民，應回頭是岸。他說，一般性補助款攸關各縣市重要建設經費，當中不乏地方政府的救命錢，有很多項目早在執行當中，中央政府怎麼可以大轉彎，況且立法院統刪預算也是長年慣例，行政院怎麼可以刪除已經在執行中的地方補助款。

民進黨高雄立委邱議瑩則質疑藍白刪減中央總預算，行政院不得不將今年一般性補助款總額的部分列為未分配數，高雄市因此少了近52億元，呼籲國人看清事實，這不是中央懲罰地方，而是多數黨以預算手段懲罰人民。

針對地方反彈施政受阻，政院官員表示，若地方認為已編列的計畫仍須照案執行，可透過追加預算、資金調度或舉債因應，但苗栗縣較無舉債空間，衝擊較大，行政院將研議後續如何協助，包括透過特別統籌分配稅款等方式來解決財源問題。

苗栗縣補助款驟減28億餘元，縣長鍾東錦憂心忡忡說，最嚴重恐怕重演2015年7月發不出薪水的噩夢。

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