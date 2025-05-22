府喊阿兵哥快沒飯吃 藍委批造謠 網譏改中正路就有錢

立法院司法法制委員會21日處理總統府預算凍結項目。總統府副秘書長何志偉（右）、國安會副秘書長徐斯儉（左）列席。（記者曾原信／攝影）

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵211營）再兩個星期就會沒飯吃」。國民黨 立委翁曉玲說，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，跟阿兵哥的伙食費不同，何志偉的說法是造謠。也有網友質問，為什麼改中正路就有錢？

何志偉指阿兵哥快沒飯吃惹議，圖為台北國軍英雄館對面憲兵隊。（記者陳正興／攝影）

軍事專家解釋，憲兵官兵的薪餉、主副食費都由軍方編列，不會受到業務費被凍刪影響。

何志偉表示，再兩個星期，總統府就沒有辦法付水電費 ，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待。他還說，現在很緊張的是，阿兵哥再兩個星期就會沒有飯吃，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」。

何志偉的說法引發網友熱議，有網友貼文留言表示，「沒錢付水電，有錢改中正」、「你也太離譜了」、「今日最大的笑話」、「改中正路為什麼有錢」、「造謠再造謠」、「還來這套，有完沒完」、「沒錢吃飯，然後有錢改路名」。

翁曉玲質詢時表示，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，就算沒有廚師，也可以買外食，不會讓阿兵哥餓肚子。國民黨立委吳宗憲也表示，總統府預算被凍結，與官兵伙食費無關。民進黨立委吳思瑤說，被凍結雖是聘用廚師費，但沒有廚師，誰煮飯給阿兵哥吃？

答詢完畢後，委員會處理預算解凍，最終朝野對總統府約2.14億元台幣（約710萬美元）遭凍結的預算全數解凍；至於國安會遭凍結預算案，擇期再處理。不過，何志偉稱「總統府憲兵要餓肚子」引發網友熱議，有網友質疑：「憲兵211營的伙食費是總統府出的？」呼籲北檢要不要查一下國防部 和總統府的帳？也有網友批「可以請憲兵先把睜眼說瞎話的副秘書長抓起來嗎？」

據指出，憲兵211營官兵的薪餉、主副食費都由國防部於年度預算「軍事人員」項下的人員維持費中編列，在總統府營區的水電費用則由總統府編列，總統府或許另外提供點心費或加菜金，但並不影響官兵既有的伙食費。