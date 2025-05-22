新聞評論／阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

立法院21日處理總統府預算凍結案，總統府副秘書長何志偉（右）呼籲趕快解凍預算，否則「阿兵哥再兩星期就會沒有飯吃」。（記者曾原信／攝影）

立法院司法及法制委員會21日處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總統府副秘書長何志偉著急呼籲解凍預算，「阿兵哥再兩星期就會沒有飯吃」；中央一邊哭窮，一邊卻統刪地方補助款25％，中央破洞、地方遭殃，不只阿兵哥沒飯吃，小朋友的營養午餐可能要先開天窗。

賴清德 總統520談話才呼籲朝野要張開雙手、坦承以對，呼籲朝野對話，結果一轉身，行政院長卓榮泰就下令統刪中央給各縣市的一般性補助款，反正地方縣市大多是藍營執政，中央砍起來得心應手。行政院的報復來得又快又猛，如果不是打臉賴總統，就是賴政府的兩手策略，形同「人前手牽手、背後下毒手」。國民黨 主席朱立倫痛斥，財劃法修正案都還沒實施，中央就已經大幅「剋扣」各縣市的一般補助款。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元（台幣，下同，約21.2億美元），行政院認為窒礙難行，中央破洞，就拿地方補刀。政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況，有縣市補助款從本月就被扣款；苗栗縣等較無舉債空間的窮縣偏鄉首當其衝，中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，縣長張麗善喊話，中央不該將預算轉嫁縣市政府埋單，現階段縣府將優先針對農水路、交通路網等基礎建設調整因應，連跨年晚會等活動經費可能也受衝擊。

統刪地方補助款，不只藍營縣市受重傷，民進黨執政的屏東縣也遭受池魚之殃，中央原核定屏東一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6000元。屏東縣長周春米在議會施政報告說明，議員憂心是否衝擊生育補助、假牙補助等社會福利，周春米明確表示會受到影響，且屏東已十年未舉債，下半年若困境無法解決，恐要舉債。

賴總統執政一周年，雖然自誇政績斐然，但朝野惡鬥、舉國哭窮，成為最諷刺的520奇景。總統府、國安會的預算雖被凍結，身為主官的潘孟安、吳釗燮刻意缺席，放任立委吵成一團，也不願如同賴總統所說的「張開雙手、坦承以對」，寧願以對罵取代對話；總統府沒水電、阿兵哥沒飯吃，看起來何志偉雖然著急，但潘孟安、吳釗燮一點都不著急，總統府的情勒卻昭然若揭。

反正中央沒錢就找地方開刀，即使小朋友的營養午餐、鮮乳開天窗，中央也要地方自己想辦法，窮盡一切辦法助攻大罷免 。如果國家如此缺錢，內政部長劉世芳怎會輕易要改路名、賴總統還打算推動主權基金，擺明了「皇帝不急、急死太監」，一切「都是藍白刪預算的錯」。