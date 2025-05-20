全台中正路改名 盧秀燕：國家吃飽太閒？藍委：勞民傷財

台中東勢-豐原生活圈快速道路工程，預計明年將率先完成東勢至石岡路段通車，台中市長盧秀燕19日出席第三標與第四標鯉魚脊背橋接合祈福典禮。（記者游振昇／攝影）

台中市長盧秀燕 昨天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全台中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。

賴政府去蔣化，內政部 長劉世芳昨說，中正路改名目前比較多縣市包括台中市，如果地方經費有困難，內政部會協助。

盧秀燕昨天下午聽完問題，嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎，事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。

台中東勢─豐原生活圈快速道路工程持續中，第三標與第四標工程於今年4月底順利完成合攏，預計明年年將率先完成東勢至石岡路段通車，盧秀燕昨天下午到東勢區工地現場，出席鯉魚脊背橋接合祈福典禮，象徵工程邁入歷史性重要里程碑。

針對劉世芳表示全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨 立委林沛祥批評，與其一天到晚搞意識形態，不如直接先把欠給地方政府的補助款一條一條的吐出來；劉世芳此舉根本勞民傷財，若要把所有中正路改成「清德路」，可能花費上億台幣經費，如此只為意識型態跟總統喜好而服務的政策非常不可取。

林沛祥說，政府一天到晚哭窮，連行政院長卓榮泰都吃著小杯子蛋糕來慶祝節慶；地方政府補助款上，交通部、教育部、文化部等款項全部都扣在中央政府手上，卻願補助「中正路改名」這種政策上，這種中央執政方針前所未見，呼籲劉世芳應務實一點，好好先把欠的補助款吐出來，否則支持度只會繼續雪崩，未來要選高雄市長，恐怕也是凶多吉少。