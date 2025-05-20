我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

新聞評論／賴清德妄圖復辟綠色威權 憲政災難遍野

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
​賴清德總統上任1年，繳出全面被當的成績單。圖為賴清德總統20日發表就職周年談話。（記者周佑政／攝影）
​賴清德總統上任1年，繳出全面被當的成績單。圖為賴清德總統20日發表就職周年談話。（記者周佑政／攝影）

賴清德總統上任1年，繳出全面被當的成績單。聯合報民調顯示，5成3民眾不滿意賴總統施政表現，僅3成7滿意；5成2民眾認為社會更分裂，僅9%覺得更團結，3成2認為差不多；4成2民眾認為政治氛圍更獨裁，僅1成4覺得更民主，3成6認為差不多。毫無疑問，這是民主政治顛覆的1年，也是憲政秩序災難的1年。

去年大選前，學界就提醒雙少數政府將面臨合法性危機與憲政困境。勝選之夜，賴清德表示，民進黨在國會選舉沒有過半，他充分理解並尊重民眾期待有能力的政府和有效率的制衡。就職時，賴清德也說要以新思維看待立院三黨不過半，這是全民選擇的新模式，期待行政立法協調合作，共推國政。這些談話顯示，賴清德是知道民眾期待並了解民主憲政原則的。

但賴清德很快背棄民眾期待，踐踏民主憲政原則。他不接受雙少數的事實與權力的限制；他下令綠委反守為攻，召喚青鳥包圍國會；他蔑視憲法分權制衡，否定國會改革，不屑和在野黨溝通，國會決議則以覆議走過場後交給綠色大法官沒收；他的傀儡內閣平庸昏昧，無視行政向立法負責的憲法規範，反而把推翻國會當重點，為大罷免助拳，為恢復威權助勢。

賴政府從府院到部會都有分工不明、職權紊亂的問題。賴清德成立氣候、防衛和健康三大委員會，破壞府院分工，侵犯政院權責。部會亂政每日上演：陸委會要教育部檢查教師政治忠誠；內政部長指揮警察偵辦在野黨首謀；經濟部長成為對美經貿談判的路人甲；環境部則淪為經濟部的小弟，衛福部長還樂看總統電爆環境部長好戲。央行收拾新青安之亂，府院卻公然踐踏央行獨立性。而中選會、通傳會只看府院臉色辦事，把獨立機關變成民進黨附隨組織。至於司法則已成政治工具，監察更淪為東廠爪牙。

賴清德撕毀民主遊戲規則，要用「更大的民主」來推翻民主，為民粹走向獨裁鋪路。民進黨罵藍白毀憲亂政，但對賴政府來說，憲政不是用來防止政府濫權，而是用來壓制在野、擴張總統威權；五院不是用來權力分立制衡，而是用來圍毆國會、掩護行政濫權。就像提名大法官不是為了守護憲法，而是捍衛民進黨政權；而大法官為執政黨圍事，干預國會自治，更是破壞憲法與憲政。

賴清德宣誓遵循中華民國憲政體制，卻把一中憲法硬拗成新兩國論；中華民國憲法規定的國家名稱只有一個，賴清德欽定國名卻有中華民國、中華民國台灣和台灣三個。賴清德強調全體國人只要認同台灣，都是這個國家的主人，他卻接受諂臣擁戴為「台灣國的主人」。他要帶領台灣「脫中入北」，信仰「一邊一國」的教育部長就編寫國家認同教材進行洗腦教育。賴清德批評對岸混淆國人的國家認同，但他卻顛覆國家定位，混亂國民認同與認知。賴清德的國家定位與方向，距離中華民國憲法愈來愈遠。

更可怕的是，戒嚴的幽靈徘徊不去，威脅著憲法所保障的人權、自由與民主。一中憲法未改，賴清德卻將「中國」定義為「境外敵對勢力」，在缺乏明確法律授權基礎下，把台灣推向準戰爭狀態；然後以反滲透為名，倒轉槍口把在野黨和異議者都當作「境內敵對勢力」，而「賴17條」更被質疑是為戒嚴做準備。

一年來，賴政府不斷演出偏離憲政體制、施政脫軌的治國亂象。聯合報民調如實反映了民眾對賴執政的不滿，以及對社會撕裂、政治獨裁的憂慮。賴清德競選時曾說「把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是給台灣帶來災難」，但他上任後扭曲中華民國憲法，無視多數統治和分權制衡的民主憲政原則，把憲政武器化，意圖殲滅在野黨，復辟綠色威權，才是中華民國與中華民國憲法的災難。

賴清德 中華民國 民進黨

上一則

非核上路…用電亮黃燈、電纜出狀況 高雄台南逾千戶停電

下一則

洩密涉共諜 金門海巡「明日之星」遭免職、收押

延伸閱讀

賴清德執政周年 馬英九憂：自由的燈塔要熄滅了嗎？

賴清德執政周年 馬英九憂：自由的燈塔要熄滅了嗎？
賴清德520談話3元素 民主台灣韌性精神訴求團結

賴清德520談話3元素 民主台灣韌性精神訴求團結
不只出現在西門町「日本天團成員」專訪賴清德

不只出現在西門町「日本天團成員」專訪賴清德
賴總統處理關稅戰、兩岸關係 逾半民眾給負評

賴總統處理關稅戰、兩岸關係 逾半民眾給負評

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利