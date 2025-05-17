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賴拋「零關稅開始談」 藍：籌碼全讓出去 農：賣台

台灣新聞組／台北17日電
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農民擔憂政府將對美國農產品實施「零關稅」進口政策，16日前往立法院群賢樓前抗議，強調不該犧牲農民、犧牲台灣農業。（記者曾原信／攝影）
農民擔憂政府將對美國農產品實施「零關稅」進口政策，16日前往立法院群賢樓前抗議，強調不該犧牲農民、犧牲台灣農業。（記者曾原信／攝影）

對美國關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿，16日上街抗議。行政院長卓榮泰同日強調，從零談起是談判態度，但會靈活調整，前提是維持國家最大利益、產業競爭力，將堅持必要原則。

本報系聯合報報導，台灣農民自主行動聯盟昨集結農民到政院門口陳情，抗議「出賣台灣農業、農村與農民生存權，也是出賣全體國人」。248農學市集召集人楊儒門高呼，「白米要種在台灣田裡，不該成為國際談判桌上的籌碼！」與此同時，卓榮泰在行政院舉行執政周年媒體茶敘。

卓揆回應，台灣將美國當作重要市場，但不是唯一市場。他說，台灣產業韌性在於結合各地廠商及台商、國內廠商的各地布局，都有整套策略跟計畫，從零談起是談判態度，但美方跟其他國家談判也在進行，台方也會機動因應，談判最終目的是維持國家最大利益、維持產業國際競爭力，尤其國人的健康、消費市場習慣，會堅持必要原則。

率領對美談判小組的行政院副院長鄭麗君16日還原「零關稅談起」用意。她說，這是指面對美國關稅政策持續變動，我政府提出在互惠原則下雙方從零關稅談起，因台灣輸美產品已有76%是零關稅，美國進口台灣產品也有62%是零關稅，在此基礎上討論未來方向。

鄭麗君還說，除了對等關稅，還有美國貿易擴張法232條款，7日已向美方提意見書，表達台、美雙方在半導體有高度互補關係，若美方加徵關稅，反而會弱化台方產業在美布局能力，增加斷鏈風險。政委楊珍妮正在南韓濟州島參與APEC貿易部長會議，與美國貿易代表葛里爾雙邊會談，近期再持續展開磋商。

國民黨國政基金會副執行長凌濤則說，當賴總統還在「抗中保台」跟「脫中入北」時，美、中談判使台灣民眾感受到落差，賴政府是否沒跟上華府與北京談判的腳步，將台灣籌碼全讓出去。

台北中國時報報導，台灣農民自主行動聯盟表示，如果美國稻米零關稅進口，將導致台灣稻米產業全面滅頂，而水稻產業鏈龐大，從秧苗、代耕、農機、農藥肥料、加工、運輸等等，相關從業者高達30萬人以上。

台灣農民自主行動聯盟強調，在全球地緣政治風險升高、氣候變遷愈演愈烈之際，糧食自主性不僅是民生議題，更是國安戰略資產。當政府以市場開放為名，對規模化、補貼化、跨國資本壟斷的美國農業敞開大門，無異於把本地農業送上斷頭台。

台灣農民自主行動聯盟指出，若政府接受農產品零關稅政策，實質上是拿台灣農民利益去「交換」關稅讓利，犧牲基層、迎合強權的外交策略，根本無視農民長年來的辛勞與貢獻，也與民意背道而馳，任何涉及農業命運的貿易協定，應公開透明，並納入農民代表參與決策過程。

關稅 卓榮泰 氣候變遷

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