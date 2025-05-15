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新聞評論／小政府大野心 台灣民主陷入自我打結

聯合報社論
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賴政府把權力看得比民主還高，不可能造福人民。（本報資料照片）
賴政府把權力看得比民主還高，不可能造福人民。（本報資料照片）

賴總統就職1周年，回顧賴政府的所作所為，「乏善可陳」已不足以形容，「亂上加亂」才更貼切。主要原因，是賴清德民進黨缺乏「服輸」及「謙卑」的民主素養，雖是「雙少數」也要橫柴入灶，甚至採取不正當手段進行一黨專政。如果賴政府不調整，未來3年亂局將更加劇烈，人民的日子也就更難過。

去年大選結果，蔡政府任內8年的完全執政被打破，賴總統僅以4成的相對多數當選，立法院更拱手讓出第一大黨的地位。在民意基礎薄弱下，賴總統原應採取較柔軟謙卑的態度，以求政局的平穩及較順遂的運作；亦即，賴清德即使不尋求和其他政黨組成聯合政府，至少在決策必須更向中間靠攏，以爭取未投票給他的那6成民意的支持。遺憾的是，賴總統既不願組聯合內閣，亦不走中間路線，卻堅持「整碗端走」，絲毫不留政黨合作的空間。不僅如此，他在黨內的用人，也是「唯賴是用」，極力排擠其他派系。這是賴政府上任後的第一項重大錯誤，此舉也注定在「朝小野大」的格局下，朝野將無可避免地陷於對抗。

陳水扁時代其實也是少數執政，但賴清德的專斷跋扈，卻遠遠有過之而無不及。陳水扁時代，首任閣揆晉用了藍營出身的唐飛，內閣亦納入多位跨黨派人士，至少在形式上表現「和解」的態度。遇到法案或預算與在野黨不同調時，多半還願尊重「朝小野大」格局，放低姿態溝通；溝通不成，才會上演朝野對決。

但賴政府不一樣，一上任即對在野黨展現高姿態，決意以「政治對抗」作為執政武器。這是賴政府的第二個錯誤。在硬槓心態下，不僅視在野黨的國會過半如無物，更屢屢「當家鬧事」在國會上演原本在野少數才會採取的杯葛與衝突。如此，民進黨成功塑造了「國會亂象」，卻也凸顯了它的民主精神匱乏，終使朝野對立到難再有妥協空間。

賴政府敢在少數執政下專斷獨行，主要是蔡政府8年的完全執政，使民進黨對司法、輿論及各項社會資源的掌控鋪天蓋地，已完全忘記謙卑為何物。在國會對抗失敗後，賴政府的策略修正為「四合一」的動員，以「反中抗中」的意識形態為經，以大法官的釋憲及司法檢調的迫害為緯，再利用無孔不入的行政濫權，佐以媒體優勢及側翼助攻，讓「綠色執政」在缺乏民主正當性下削弱在野的力量。濫用體制的旁門左道，是賴政府犯下的第三個錯誤。

若止步於此，政府運作頂多也只是因朝野衝突寸步難行；但賴清德不以此為足，更進一步發動了大罷免，意圖藉罷免的低門檻使民進黨重回完全執政的地位。罷免雖是人民的基本權利，但發動如此大規模的罷免全面否定選舉結果，卻是全球民主國家所僅見。這種粗暴的作法，形同是對民主選舉的劫掠，絕對是台灣民主政治之恥。

賴政府利用各種不當手段打擊政敵的作法，也拓展到人民身上。民進黨藉由反中、抗中、國安等理由整肅及分化族群，在蔡政府即時有所聞，賴政府則更無所不用其極。1年來，民進黨將在野黨和異議者視為「民主之敵」、「中共在地協力者」，全力打擊。但如此一來，民進黨不啻證明，自己才是民主鞏固的最大敵人。賴政府只花了1年時間，就讓台灣積累了數十年的民主成就，變成隨時可能倒塌的紙牌屋。

民主政治的精神無他，服從多數、尊重法治、良性溝通而已。一個把權力看得比民主還高的政府，不可能造福人民，只會在濫權中使台灣陷入自我打結。（轉載自聯合報社論）

民進黨 賴清德 罷免

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