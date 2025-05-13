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曾因「中英因素」受阻 蔡英文訪英是否重返母校受矚目

記者張文馨／台北13日電
圖為前總統蔡英文日前訪問立陶宛，參加立國國會跨黨派議員歡迎晚宴。（蔡英文辦公室提供）
圖為前總統蔡英文日前訪問立陶宛，參加立國國會跨黨派議員歡迎晚宴。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文刻正訪問歐洲，在結束丹麥的訪問行程後，將應邀訪問英國，走訪英國政界及與我國旅英各界專業人士互動，並與多個學術研究機構進行交流。蔡英文去年卸任總統後首度出國訪問，就傳出要前往英國，後來因「中英因素」受阻。

蔡英文曾在倫敦政經學院（LSE）取得博士學位，此次是否重返母校，也引發關注。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，蔡英文八年任期以來，台英在各領域都有許多具有意義的交流及合作，雙邊關係有長足的進展；此次蔡英文在英國國會友人力邀下安排前往訪問，除了表達對台英關係的高度重視，更期盼透過此行，助台英友好關係深化。

另據中央社引述路透報導，盡管英國政府正試圖改善與中國大陸的關係，英國外交部透過聲明表示，「英國對台長期立場並未改變」，而且「國會完全獨立於政府，國會議員可邀請任何他們想邀請的人來英國」。按照慣例，蔡英文訪問倫敦的行程不會包含與政府部會首長或官員間的官方交流。

台灣雖然與英國沒有正式外交關係，但視英國為重要民主夥伴。隨著北京逐漸加強軍事威脅，以迫使台灣接受中方對台擁有主權的主張，台英兩國間的政經交流卻日益增多。台灣與英國在2023年簽署「深化貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership Arrangement），且英國是協助台灣打造本土潛艦的國家之一，在蔡英文推動台灣強化國防以對抗大陸威脅的舉措中，這項計畫是重要一環。

蔡英文

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