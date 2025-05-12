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黑白集／賴清德執政1年成績單 逢中必反、逢美必軟

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五二○將屆，賴清德總統執政一年來，被指「逢中必反、逢美必軟」。（本報資料照片）
五二○將屆，賴清德總統執政一年來，被指「逢中必反、逢美必軟」。（本報資料照片）

五二○將屆，總結賴清德總統執政一年的八字箴言：「逢中必反、逢美必軟」。國民黨立委謝龍介生動形容，「遇到中國硬得像鐵板，遇到美國軟的像麻糬」，台灣卻在兩強之間進退失據。

美國下單，賴政府照單全收，甚至不待美國開口，就急著打包進貢，尚未談判先亮底牌。台積電擴大赴美投資、退讓台美零關稅、對台幣升值宣稱毫無壓力，就怕華府不信賴，連新式核能採購也先跪再說，但迄未獲得川普關愛的眼神。

賴政府對美國卑躬屈膝，對中國大陸則是怒目金剛。賴清德希望「脫中入北」，對外切斷與中國大陸的臍帶，對內推動「抗中保台大罷免」，抹紅在野黨以殲滅政敵。賴清德更史無前例在二戰「歐戰勝利紀念日」發表反侵略談話，硬是比大陸國家主席習近平赴俄大閱兵還早一天，與北京互別苗頭意味濃厚。

賴清德的國策天秤明顯偏向美方，但川普嚴重破壞國際政經秩序。新加坡總理黃循財定調，「我們既不親中、也不親美，而是親新加坡」；他的新加坡優先路線在最近大選獲得逾六成五選票，民意支持新政府團結度過難關。

對比之下，雙少數執政的賴政府一路暴衝，在「倚美抗中」的傾斜路線下，對外衝突、對內分裂，大罷免亂全台，抗中難以保台、親美卻無回報，台灣陷入左右為難的危局。（轉載自聯合報）

賴清德 新加坡 罷免

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