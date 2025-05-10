我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

記者游明煌／新北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。(記者游明煌／攝影)
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。(記者游明煌／攝影)

台灣民眾黨主席黃國昌10日到新北市汐止中正市場送康乃馨，向走訪攤商向民眾致意，被問到會不會投入2026年新北市長選戰或者和國民黨合作？黃國昌說，2026年必須要把自己做好準備，讓自己成為最好的選項，至於和其在野黨彼此之間的競合協調，都保持最開放的心胸。

針對新北市各區議員選舉的布局，黃國昌說，2026年對民眾黨來講，在新北市最重要的任務就是把優秀的人才在各個選區提好提滿，爭取選民的認同，也把台灣民眾黨的聲音能夠順利帶到新北市議會，幫所有新北市民發聲。

黃國昌表示，目前為止，民眾黨整個提名機制和作業都還沒有開始進行，但馬上會啟動2026年提名作業，汐止過去是他的選區，對於2026年布局，黨內人才濟濟，應該都會有很多人參與競爭，黨會在公平的機制下，把最優秀的人才提供給新北市民，成為議員後為市民爭取最好的服務。

被問到會不會投入2026年新北市長選戰，或者和國民黨合作？黃國昌表示，新北市本來就是他在民眾黨應該要負責的責任區，在2026年選舉之前如何擴大服務量能，一直是他努力的方向。

「展望2026年，必須要把自己做好準備，讓自己成為最好的選項。」黃國昌並說，至於和其在野黨彼此之間的競合協調的問題，都保持最開放的心胸。

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。(記者游明煌／攝影)
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。(記者游明煌／攝影)

黃國昌 民眾黨 國民黨

上一則

教宗良14世的兩岸立場？陳建仁：他內斂寡言難判斷

下一則

金門迎城隍「神明蜈蚣座」吸睛 約3000信眾雨神同行

延伸閱讀

屏檢訪視涉弊能源公司案場 黃國昌批「示好綠色權貴」

屏檢訪視涉弊能源公司案場 黃國昌批「示好綠色權貴」
朱立倫喊話賴清德520前悔悟 黃國昌轟賴「無恥要有下限」

朱立倫喊話賴清德520前悔悟 黃國昌轟賴「無恥要有下限」
黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性
柯文哲隨身碟「不雅片」傳是舒淇寫真 黃國昌轟檢「流氓」

柯文哲隨身碟「不雅片」傳是舒淇寫真 黃國昌轟檢「流氓」

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕