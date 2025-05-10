我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／米契爾狂轟43分 騎士迎完全體客場痛宰溜馬

對美提0關稅沒對等待遇？川普：始終有10%基準

教宗良14世的兩岸立場？陳建仁：他內斂寡言難判斷

記者林琮恩／台北即時報導
前副總統、中研院士陳建仁今天表示，新教宗以往「內斂寡言」，較不清楚他台、中、梵關係看法，不過，台梵關係向來穩定，相信邦誼將會永固。（記者葉信菉／攝影）
前副總統、中研院士陳建仁今天表示，新教宗以往「內斂寡言」，較不清楚他台、中、梵關係看法，不過，台梵關係向來穩定，相信邦誼將會永固。（記者葉信菉／攝影）

教宗方濟各離世，他生前被認為帶有親中立場，一直希望造訪中國未果。新教宗良14世為首位美國籍教宗，各界從有限資訊中，試圖分析他的政治立場。前副總統、中研院士陳建仁今天表示，新教宗以往「內斂寡言」，較不清楚他台、中、梵關係看法，不過，台梵關係向來穩定，相信邦誼將會永固。

陳建仁出席活動時，被問及參加新任教宗就職典禮一事。他表示，梵蒂岡已選出新任教宗良14世，將於5月18日正式就職，5月16日起接見代表團；我方代表團組成，目前外交部與總統府正積極籌劃，相信此行一定會向教宗致上最高敬意，並期待台梵關係更加鞏固，雙邊共同努力，促進自由民主，在人道救雲努力，共同維護普世價值。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一邦交國，良14世當選後向聖伯多祿廣場群眾發表講話，呼籲全世界「搭起橋梁」，並為「所有人」實現和平。前駐教廷大使李世明日前指出，過去與良14世互動時，對方很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，這令他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。

陳建仁說，新教宗過去內斂寡言，自己不清楚對方對台中梵關係看法，但台梵關係一向蠻穩定，雙方均重視維護普世價值，相信邦誼將會永固，兩國共同努力，向世界散布自由、民主、法治及人道救援重要性，「台灣可以幫忙全世界。」

陳建仁多次與方濟各會面，曾被他任命為教廷宗座科學院士，也曾獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士。

教宗 良14世 梵蒂岡

上一則

美中談判主戲 台灣是否淪為川普備案要看2因素

延伸閱讀

教宗之路早註定 一文看懂良14世「社會政治觀」

教宗之路早註定 一文看懂良14世「社會政治觀」
新教宗擅平衡、以人為本

新教宗擅平衡、以人為本
教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

忌憚美國在國際擁強大影響力？美國籍教宗 「良14世」打破禁忌

忌憚美國在國際擁強大影響力？美國籍教宗 「良14世」打破禁忌

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕