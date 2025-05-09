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新聞評論／為2028大撒幣 賴政府4100億元預算隱藏玄機

聯合報社論
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行政院會上月24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元。行政院長卓榮泰（中）主持記者會說明。（本報資料照片）
行政院會上月24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元。行政院長卓榮泰（中）主持記者會說明。（本報資料照片）

宣稱為因應「川普關稅」可能帶來的衝擊，行政院擬定《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，共編列4100億元（台幣，下同，約135億3850萬美元）特別預算。事實上，其中與關稅相關的還不到四分之一。玄機更在，卓內閣企圖一次就通過3年的預算，未來不需再送立院審查。令人懷疑，這筆特別預算並非為了「抗關稅」，而是為下屆「選舉大撒幣」預作準備。

行政院端出特別條例時，台灣與美方的關稅談判尚未開始，到底會造成哪些衝擊並不明朗，這是一大疑點。目前正值民進黨大肆推動「大罷免」，行政院卻急著送案，就是看準在野陣營為避免被批「為反對而反對」、「亂刪預算」，不敢對特別預算嚴加監督，正可趁亂輕騎過關。

外界對這項特別預算的質疑，多集中在對台電的1000億元撥補捲土重來，以及「強化國土防衛能量」的1500億元實則為偷渡軍購特別預算，而對受關稅衝擊嚴重的農業則補助偏低等。但如果仔細觀察，這次特別預算的玄機遠不止於此。

最啟人疑竇的，是特別條例裡明定的施行期間，是從今年3月12日至2027年底止，共橫跨3年。該草案第6條又稱，預算得視國際情勢變化，「分期編列」特別預算。特別預算分期編列，過去曾見於前瞻計畫、疫情紓困等特別預算中；但前兩項特別預算分期編列，均明文規定「須再送立院審議」。卓內閣這次的草案，卻悄悄拿掉「須送立法院審議」規定，等於自己大開經費運用巧門。

這項巧門，也讓特別條例中經費可「互相流用」，不受預算法相關條文限制而成為「霸王條款」。簡言之，這項條例一旦通過，賴政府未來3年怎麼使用這筆經費，都不會再受到任何監督，政府「想怎麼用就怎麼用」。

進一步看，前瞻計畫、疫情紓困等特別預算都是由中央與地方協力，地方政府有一定的角色可扮演。但這次的《安全韌性特別條例草案》，所有經費和用度全由中央各部會掌控，所有資源都牢牢控制在賴政府手上。

行政院敢不顧立法院監督和財政紀律，「一次要3年特別預算」，從閣揆卓榮泰口中可見端倪。卓榮泰說，預算財源「主要是用歲計預算剩餘」，不會再舉債。其邏輯是，既然不舉債、不用動用未來年度預算，立法院就不必再審議。便宜行事，竟到這種地步。

事實上，歲計賸餘無論是來自稅收超徵或年度結餘，都不是政府能說用就用，更不應「一次審查用3年」。何況，不論稅收超徵或歲計賸餘，都可經財政、主計單位巧手操作產生，不過是數字遊戲。更可議的是，特別條例裡有關「強化國土防衛」和「提升資通」共編1670億元，竟明訂「得採限制性招標，委由依法設立的法人、機構或團體」辦理。如此一來，其圖利特定團體的綁樁、綁側翼意圖，也就昭然若揭了。

下屆總統和立委大選是在2028年1月，這項特別預算的適用期限則到2027年底，兩者相隔不到10日，這絕非巧合。不難想像，這4100億元可分期編列、不需再受立院監督、可交互流用的經費，即形同賴政府未來3年可以買票固樁的龐大「私房錢」，隨時可化身「大撒幣」工具。屆時，在野黨無論是否仍掌握國會過半，對賴政府的監督恐更無力。

從新冠疫情、綠能及蛋荒，民進黨政府趁機讓綠色產業「發國難財」的行徑，斑斑可考。賴政府食髓知味，愈發膽大離譜。面對如此貪婪的居心，在野黨若不嚴加監督，台灣不被啃光才怪！（轉載自聯合報社論）

關稅 疫情 民進黨

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