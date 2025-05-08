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賴稱定義陸敵對不得已 朱立倫批賴對在野做希特勒做的事

記者周佑政／台北8日電
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賴清德接受媒體專訪時表示，將中國大陸定義境外敵對勢力是不得已；圖為賴清德日前前往空軍松山基地。（路透）
賴清德接受媒體專訪時表示，將中國大陸定義境外敵對勢力是不得已；圖為賴清德日前前往空軍松山基地。（路透）

許多國家正舉辦二戰歐戰勝利紀念日80周年活動，台外交部今天也舉行紀念茶會，賴清德總統、副總統蕭美琴等人將出席。據了解，賴總統將發表談話，提及二戰雖已結束80年，但包括中國大陸在內的極權勢力正在捲土重來，恐對全球的民主和平造成衝擊。

對於日前提出「賴17條」，將中國大陸定義為反滲透法指涉的境外敵對勢力，賴總統接受財訊專訪時表示，中國大陸沒有放棄武力攻台，這幾年來對台灣的文攻武嚇、統戰滲透愈來愈嚴重，「如果不是不得已」，他不會做這樣的定位。

賴總統3月提出國安5大威脅與17項因應策略，他接受財訊專訪時說，中國大陸對台統戰滲透愈來愈嚴重，在這種狀況之下，不得已、也不得不根據反滲透法將中國大陸定位為境外敵對勢力，才有辦法讓民眾了解這個情勢，國家體制才有辦法根據這個方向去調整；不管修法或政策調整，目的是確保國家、社會安定。

賴總統日前曾提及「脫中入北」，是否意味台灣經貿路線要脫離中國大陸？賴總統說，「脫中入北」是學者在談論美中台3方政策時，針對美國對等關稅提出「脫中入北」策略；他的國家產業發展政策，一直是立足台灣、布局全球，現在多一個調整，是加強美國、行銷全世界，他強調「布局全球，當然有包括中國在裡面」。

針對美國對等關稅政策，賴總統在該專訪中也說，台灣在談判中提出的採購項目，能源方面包括石油、天然氣，另外會採購包括工業設備等工業製品、航空器及軍備等，「台灣是很有誠意，願意藉由採購跟投資來解決雙邊貿易逆差的問題」。

國民黨主席朱立倫表示，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德今天對在野黨的所做所為，「你就是在做希特勒做的事情。」

朱立倫指出，民進黨政府要跟著慶祝歐洲戰場勝利80周年，忘了二次世界大戰中華民國是戰勝國，日本投降的日子是8月15日，軍人節9月3日就是抗戰勝利紀念日，感念國軍贏得抗戰80週年，今年也是台灣光復80周年，民進黨不要「脫中入北」，荒謬到已經加入歐盟、只記得5月8日是歐戰勝利80周年。

朱立倫說，歷史為鑑，二戰的德國、義大利、日本，這些軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨，所有在野黨被抓起來後，他就變成最好的獨裁者，賴清德今天對在野黨的所做所為，「你要記住，你就是在做希特勒做的事情。」

朱立倫表示，歐戰勝利80周年，就是應該要消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德在做法西斯的事情，在做獨裁者的事情，這是歷史最重要的借鏡；司法不能變成蓋世太保，司法不能變成東廠，不能變成獨裁者斬殺反對黨的武器和工具。

賴清德 朱立倫 民進黨

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