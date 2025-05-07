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花22萬元在自家餐廳宴請AIT官員 經長郭智輝被疑圖利

台灣新聞組／台北7日電
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經濟部長郭智輝遭質疑公私不分，經濟部表示，餐敘費用皆由郭智輝負擔，未動用公務預算或公家資源。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝遭質疑公私不分，經濟部表示，餐敘費用皆由郭智輝負擔，未動用公務預算或公家資源。(本報資料照片)

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，鏡週刊昨爆料他多次邀經濟部官員、美國在台協會人員等公務往來對象，前往他創辦的崇越集團旗下ＭＤ創作料理餐廳聚餐，公私不分還涉嫌圖利；經濟部回應，餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，未動用公務預算或公家資源。

行政院長卓榮泰昨受訪表示，所有部會在過去一個月以來，面對國際關稅及貿易情勢轉變都盡心盡力，現在請讓政府集中所有力量來向立法院爭取「強化安全韌性特別條例」及特別預算，「在這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結」。卓榮泰說，郭智輝已對外說明整個過程跟經費使用，如果有疑義就請郭再度說明，他也會再花時間證實郭智輝的講法，「這必須要查清楚」。

郭智輝去年獲賴清德總統延攬入閣，郭在上任之前雖已將個人所持崇越股權全數轉讓，但周刊報導，郭智輝的兒子仍擔任崇越董事並有持股，郭智輝妻子投資的公司則為崇越最大法人股東之一，郭家人與相關企業合計持股市值超過21億元(台幣，以下同，約7000萬美元)。

周刊報導，郭智輝頻繁在老東家崇越集團旗下的餐廳用餐開會、宴客，近日更被直擊選在這家餐廳密宴美國在台協會（AIT）官員，賓客離場時還人手一袋伴手禮，伴手禮也出自崇越旗下的商品，包場費、餐點加上伴手禮開銷逾22萬元，除公私不分，甚有圖利崇越之嫌，會前還以經濟部名義發出官方邀請函，顯然是動用公家資源舉辦餐宴。

經濟部表示，經查相關餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，且有完整憑證佐證支出紀錄。此外，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部指出，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理，而郭智輝使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量。

AIT一名發言人回應媒體詢問時指出，AIT處長谷立言一行於4月28日與郭智輝等經濟部官員共進晚餐，席間檢視雙邊近期在強化美台貿易與投資關係，以及合作推動經濟外交等面向的進展，藉此促進廣泛合作以提升美台共享經貿利益，AIT人員皆嚴守美國國務院規定與聯邦法律所要求的嚴格餐飲與禮品倫理準則。

郭智輝 AIT 卓榮泰

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