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黑白集／錯學彭淮南的柳樹論 楊金龍隨權勢搖曳

黑白集
新台幣匯率暴衝，央行總裁抬出彭淮南「柳樹理論」為自己背書。（本報資料照片）
新台幣匯率暴衝，央行總裁抬出彭淮南「柳樹理論」為自己背書。（本報資料照片）

新台幣匯率暴衝二字頭，央行總裁楊金龍才整裝出場。記者會前匯率硬拉回30，盡顯霸氣排場。匯損失血的民眾很疑惑：「這麼厲害，怎不早點出手」、「半個月前就傳出升到13.3，央行在放假嗎？」

央行新聞稿精準閃避責任，強調經濟基本面優良，都怪內外預期心理，以及市場臆測炒升台幣。賴清德更錄製短片大吹法螺，宣稱「外資看好台灣」進場買股，導致台幣升值，倒打在野黨一耙。央行襄贊中樞喪事喜辦，不得不讚嘆總裁政治智慧。

市場最大疑問是：為何央行未比照以往干預暴漲？楊金龍拿禿鷹顧左右言他，還辯稱美國財政部沒要求新台幣升值。但川普早已警告中日，不得繼續讓本國貨幣貶值，否則將以關稅反制。央行對清德宗「唯美是從」之國策深有體察，消極應對熱錢，才是市場拋匯主因。

楊金龍以中立包裝政治正確，在新青安事件已可見一斑。明知政策有問題，卻因大選緘默，直到次貸危機跡象浮現，才趕忙打房限貸，還不忘推崇新青安「立意良善」。央行頭號任務是促進金融穩定，楊金龍卻更懂迎合上意。

楊總裁抬出彭淮南「柳樹理論」為自己背書。但彭淮南是讓匯價遇熱錢時如柳樹順風搖擺，避免暴升暴貶，為廠商爭取因應空間。可沒叫楊金龍學柳樹，隨權勢搖曳，喪失獨立性。

央行 匯率 賴清德

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