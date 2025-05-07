「跪族談判」釀匯率戰 藍白批賴清德甩鍋在野黨

台幣匯率近來強升引爆民眾換匯潮，6日在央行進場調節並進行道德勸說下，匯率貶值1.35角，升值之亂暫告落幕。（記者曾學仁／攝影）

新台幣狂升，賴清德總統前天說遺憾有政治人物炒作匯率 議題。國民黨 主席朱立倫 昨反嗆賴總統把匯率戰造成的結果怪罪是在野黨唱衰，「好天才喔」，若照這樣講，「反對黨都變中央銀行？」民眾黨主席黃國昌也批，匯率都能甩鍋在野黨，賴總統「令人嘆為觀止」。

朱立倫昨與國民黨立委羅智強在大安捷運站為反惡罷街講。朱立倫說，關稅戰是三合一的，包括去美投資、匯率、美債問題，必然會連鎖發生，在野黨早就提醒，關稅談判要奮戰到底，台灣位處風暴中心，竟然未戰先降；他批評，賴清德是對內鬥爭第一名，對外競爭卻是倒數第一的「跪族冠軍」。

國民黨立委葛如鈞也指出，民進黨政府「跪族談判」一再在國際談判中讓步，造成台灣經濟虛空、產業外移，如今匯率劇烈波動，線上換匯爆量、實體交易混亂，更暴露出央行政策失能與金融韌性不足的問題。

朱立倫說，新台幣只要升值10%，台積電就少4%獲利，代工廠則少6%至7%獲利；這才幾天就已升了三塊多，所有獲利全部都吞完了；他要第三次預言，6月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部位就逾5000億美元，「只要升值3元，我們已經少了新台幣1兆5000億元」，美債風暴一起，受傷最深的是台灣，風險是全民承擔。朱立倫批評，賴政府就職一年一事無成，唯一成就是「家暴」在野黨，這樣的總統才是真正應該被罷免。

黃國昌說，既然賴總統對民眾承諾，匯率不在台美經貿談判的範圍，在野黨會在國會強力監督，不要出賣台灣人民跟產業。