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「跪族談判」釀匯率戰 藍白批賴清德甩鍋在野黨

記者鄭媁、屈彥辰／台北7日電
台幣匯率近來強升引爆民眾換匯潮，6日在央行進場調節並進行道德勸說下，匯率貶值1.35角，升值之亂暫告落幕。（記者曾學仁／攝影）
台幣匯率近來強升引爆民眾換匯潮，6日在央行進場調節並進行道德勸說下，匯率貶值1.35角，升值之亂暫告落幕。（記者曾學仁／攝影）

新台幣狂升，賴清德總統前天說遺憾有政治人物炒作匯率議題。國民黨主席朱立倫昨反嗆賴總統把匯率戰造成的結果怪罪是在野黨唱衰，「好天才喔」，若照這樣講，「反對黨都變中央銀行？」民眾黨主席黃國昌也批，匯率都能甩鍋在野黨，賴總統「令人嘆為觀止」。

朱立倫昨與國民黨立委羅智強在大安捷運站為反惡罷街講。朱立倫說，關稅戰是三合一的，包括去美投資、匯率、美債問題，必然會連鎖發生，在野黨早就提醒，關稅談判要奮戰到底，台灣位處風暴中心，竟然未戰先降；他批評，賴清德是對內鬥爭第一名，對外競爭卻是倒數第一的「跪族冠軍」。

國民黨立委葛如鈞也指出，民進黨政府「跪族談判」一再在國際談判中讓步，造成台灣經濟虛空、產業外移，如今匯率劇烈波動，線上換匯爆量、實體交易混亂，更暴露出央行政策失能與金融韌性不足的問題。

朱立倫說，新台幣只要升值10%，台積電就少4%獲利，代工廠則少6%至7%獲利；這才幾天就已升了三塊多，所有獲利全部都吞完了；他要第三次預言，6月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部位就逾5000億美元，「只要升值3元，我們已經少了新台幣1兆5000億元」，美債風暴一起，受傷最深的是台灣，風險是全民承擔。朱立倫批評，賴政府就職一年一事無成，唯一成就是「家暴」在野黨，這樣的總統才是真正應該被罷免。

黃國昌說，既然賴總統對民眾承諾，匯率不在台美經貿談判的範圍，在野黨會在國會強力監督，不要出賣台灣人民跟產業。

匯率 朱立倫 國民黨

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