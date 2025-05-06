行政院駁改組 在野黨：不需要鬥雞內閣 要財經內閣

可裁圖 行政院傳出改組，經濟部長郭智輝（第二排左六）被點名。圖為去年行政院交接典禮後的閣員合影，其中站在郭身旁的勞動部長何佩珊（第二排左五）、交通部長李孟諺（第二排左七）都已下台。（本報資料照片）

520將近，昨有媒體報導賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免 投票、立委補選。行政院發言人李慧芝指出，此為錯誤消息，現階段全力推動「強化安全韌性條例」。在野立委則批評，社會不需要「鬥雞內閣」，而是要體察民意、做實事的政府，若改組只為罷免，終將持續無能。

媒體報導，民進黨 看好罷免藍營立委氣勢，有意在5月20日後、罷免投票前，將內閣團隊將改組為戰鬥內閣，多名閣員將被撤換，為迎戰罷免做準備。

本報系聯合報報導，被點名換血的閣員包括內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等；劉世芳昨回應稱「謝謝指教」、「請去請教卓院長」。

行政院則作澄清。李慧芝指出，此為錯誤消息、內容純屬臆測；行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅 及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，期盼立院朝野黨團支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

「完全沒有收到相關訊息，此消息是子虛烏有。」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，這應是政治操作，為大罷免後續預先炒作藍綠對決態勢。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲也表示，目前各政黨都將力量投注在罷免上，大罷免前一切理應不會有太大變化，內閣改組不可能。

國民黨團書記長王鴻薇酸說，整個內閣早就是「戰鬥內閣」了。她表示，賴政府上任不到一年就提出史上最多覆議、釋憲，要改組也不知道要改組什麼，說要為美國對等關稅戰鬥，實際上又是全盤接受要求，從台積電赴美、匯率、關稅都沒提出好辦法，現在又有萊豬叩關，不知內閣為何而戰。

國民黨立委林沛祥批評，若改組只為大罷免，那內閣還是會持續無能；若真要改組，還是期待不是找論述能力強的閣員而已，而是回到治理上如何解決問題。他說，如何在中美貿易戰中帶領台灣轉型度過，才是內閣該做的事。

民眾黨團總召黃國昌指出，人民不需要「戰鬥型內閣、鬥雞政府」，而是要真正體察民意、聽得進民意、做實事的政府，換幾個會耍嘴皮子的部會首長，難道是要繼續創造衝突對立、製造仇恨？還是要繼續在立法院噴垃圾話？按照這標準，就連行政院長卓榮泰本人都要知所進退。

台北中國時報報導，在野黨立委昨紛紛呼籲，應該改組成應對國際關稅戰、匯率戰的「財經內閣」，而非繼續搞內鬥奪權的「戰鬥內閣」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤強調，閣揆若要局部調整內閣，合理也正常，但目前她完全沒收到相關訊息。

國民黨立委賴士葆昨表示，如果內閣要改組，他希望所謂「戰鬥內閣」是為台灣民生、為台灣經濟戰鬥，而不是為了罷免在野黨立委而搞內鬥、搞奪權。

民眾黨立委張啓楷也喊話賴總統應以蒼生為念，「多經濟、多民生；少政治、少戰鬥」，趕快停止大罷免，內閣改組成因應高關稅、匯率戰「雙颱風」，足夠有能力、專業性的「財經內閣」，他已多次提醒內閣需要大幅改組，應該重用來自企業界以及能力獲肯定的專家學者。

吳思瑤強調，她完全沒有內閣改組的訊息，畢竟卓榮泰內閣已挺過風雨飄搖的一年，即使台灣面對內憂外患仍能守住、挺住，不過她也認為，「行政院長若要對內閣做局部調整，合理也正常」，不管換或不換，她都尊重行政團隊的判斷。