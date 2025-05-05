藍白拒為4100億預算背書 聯手拚公投案、核電延役闖關

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。（本報資料照片）

立法院本會期施政總質詢明天結束，接下來將陸續處理眾多法案，公投 案、核電延役，以及因應關稅的4100億元（台幣，下同，約133億美元）特別條例等案都成焦點。藍營表示，盼公投案9日處理，核能延役修法也要在核三廠走入歷史前通過。綠營批評，公投案是假議題，正當性也不高，不能為政治操作、救罷免而推動。

總質詢將在本周結束，藍白兩黨力推多項民生法案，其中攸關核電廠延役的「核子反應器設施管制法」修正草案最快本周排入院會議程，全案預計5月中旬可完成三讀。

國民黨 立院黨團書記長王鴻薇表示，國民黨提出兩個公投案已在委員會協商，雖可能再由立法院長韓國瑜召集黨團協商，仍盼9日就處理；至於「核管法」，若朝野有共識，9日也可望一併處理，民進黨團若要再「惡擋」，將待11日法案冷凍期屆滿一個月，再送院會處理，力拚5月17日核三廠走入歷史前通過。

民眾黨 團先前提出重啟核三、國內移轉投票公投案，藍白聯手提案逕付二讀，民眾黨主席黃國昌上周也預告，核管法本周就會排入院會議程，力拚完成三讀程序，同時全力推動8月舉辦「核三延役」公民投票，盼政府正視民意，落實民主程序。

此外，行政院提出規模4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，上周已在立法院會付委。國民黨團今將舉行黨團大會拍板黨版，針對政院版與因應對等關稅無關的項目，藍營立委表示，一定善盡監督角色嚴審，如果政府不改變錯誤的能源政策，對於撥補台電1000億元「礙難同意」，相關立場也獲黨中央支持「該刪就刪」。

由於民眾黨團未簽署不復議同意書，立法院經濟、財政委員會尚未排定聯席審查上述特別條例草案議程，藍白黨團屆時都將各提版本併案審查。

王鴻薇表示，普發現金可擴大內需、刺激消費，這部分希望可納入黨版，但仍需經內部討論。

民眾黨團表示，行政院灌水強迫人民埋單，拒絕為其背書，因此另行提出黨版草案，主張4100億元如實用於支持產業、勞工及農業，同時挹注於勞健保、還債及普發現金，真正因應國際情勢巨變照顧人民。