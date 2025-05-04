新聞評論／一手團結、一手插刀 賴清德的治國錯亂

賴清德面對在野黨，一手擁抱團結，一手公然插刀，形成一幅極度錯亂的治國景象。（本報資料照片）

近一個月來，身兼民進黨 主席的賴清德 總統，已連續四周在民進黨中常會上呼籲在野黨團結一致，因應國際情勢變化，守護國家主權，支持政府方案。但另一方面，民進黨推動全面罷藍委的態勢從未放緩放軟，檢調偵辦罷綠委連署的手段則變本加厲。賴清德面對在野黨，一手擁抱團結，一手公然插刀，形成一幅極度錯亂的治國景象。

川普在他自訂的「美國解放日」宣布關稅 戰全球開打，此前一夜，行政院長卓榮泰卻哄人民「安心入睡」。誰料，次日卓榮泰自己就被嚇到昏頭，只能慌亂應戰，隨即邀請在野黨團「共商國是」。同樣的，賴清德在關稅戰前的民進黨中常會，還強調已有全面因應方案；但面對關稅巨棒，他從否認、憤怒、沮喪到投降，每周都不忘呼籲朝野團結。其中一次是黨內鬧出共諜案而呼籲團結反共，後來也以強化國土安全韌性之名，塞入因應關稅戰的特別預算。連續四周的中常會團結呼籲，是民進黨執政以來少見的情形，情勢之嚴峻可見一斑。

事實上，民進黨要的政治團結，從來就是唯我獨尊、要求對手臣服的片面團結。不同的是，這次賴清德要的團結，則具有更高度的工具性和投機性。

川普關稅巨棒當頭揮來，賴政府需要在野黨配合演一齣共商國是的團結戲碼，來掩飾應對無能、慌亂無措的窘態。對美關稅談判，賴政府雖已準備好跪降川普，但最好能拉在野黨一起背書緩衝。支持產業因應變局，更希望在野黨暫時放鬆對人民納稅錢的嚴格監督。賴政府甚至藉著團結情勒大偷渡，企圖夾帶國土韌性、台電補助、老屋修繕等與關稅無關的特別預算。如果團結計謀得逞，自是賴政府領導之功；如果應戰失利，則是在野黨破壞團結之過。

賴清德談團結，三句不離支持因應方案與特別預算。既然團結只是工具和投機，卓榮泰放下身段擁抱在野黨的時候，賴清德領導的民進黨正加緊推動大罷免，兩者也就不覺違和。因此，卓榮泰擁抱過在野黨，轉身就率閣員下鄉宣講大罷免；賴清德也一方面希望朝野團結，一方面指責「當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走」。至於民進黨發言人卓冠廷爆料稱，賴清德在中常會下令罷免35個藍委二階連署全都要過，府方還想否認，但真假已無關宏旨；因為賴清德乾脆在中常會播放大罷免宣傳片，還盛讚影片拍得好。

應邀共商國是並赤忱表態團結的國民黨立委，雖在行政院受到短暫禮遇，但一出了行政院，馬上又面臨罷免的難堪。賴清德雖向在野喊話團結，但特別強調台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，並以「黑的講久了，不會變成白的」，反駁藍白政黨率群眾上凱道「戰獨裁」的訴求。這回賴清德沒有再要國民黨去北京天安門戰獨裁，因為司法鷹犬已大肆出動，直搗國民黨各地方黨部，濫行搜索羈押，大有一舉全面殲滅在野黨之勢。

客觀的國際變局，迫使賴清德要尋求在野黨共同應對；但主觀的政治性格，則驅使他積極剷除在野黨勢力。賴清德意圖狡飾，終究瞞不過民眾的眼睛；20萬群眾齊上凱道發出怒吼。領導人只有真誠，才能團結朝野；一面喊團結，一面狠插刀，只會造成更大的撕裂、對立與衝突。國民黨主席朱立倫呼籲賴總統「放國人一馬」，在野黨願意坐下來與總統共商國是；賴清德上任一年，民意支持度已經死亡交叉，甚至出現罷免總統聲音，賴清德真要這樣衝撞走下去？