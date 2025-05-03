賴清德將紀念歐戰勝利80年 強調侵略須被挫敗

賴清德總統下周將首次在台灣紀念二戰歐洲戰場終戰，並強調必須挫敗侵略行為。圖為賴總統2日與新北產業園區業者座談。（記者葉信菉／攝影）

路透2日引述消息人士報導，值此台灣正面臨中國愈來愈大的軍事壓力之際，賴清德 總統下周將首次在台灣紀念第二次世界大戰歐洲戰場終戰，並強調必須挫敗侵略行為。

總統府昨對此沒有回應，但據了解，賴總統將在下周四對外發表紀念二戰相關看法，旨在強調雖然二戰結束已80年，但極權勢力正在捲土重來，恐對全球的民主和平造成衝擊。

賴總統3月召開國安高層會議後提出「賴17條」，他強調，今年是二戰勝利80周年，「歷史告訴我們，任何威權的侵略併吞，終將以失敗告終」。日前賴總統出席國際猶太大屠殺紀念活動時再次強調，二戰結束80周年，但戰火仍出現在世界各地，極權勢力正在捲土重來，對全球的民主和平，造成嚴重的影響。

據了解，賴總統重視二戰結束80周年的意義，一方面是近年來俄烏戰爭、中東衝突頻繁，但更重要的是中國大陸對台灣、第一島鏈乃至南太平洋地區的軍事行動以及灰色地帶侵擾愈來愈嚴重，已對民主同盟國家造成實質威脅；而國安團隊還發現，中國大陸在相關區域的海上侵擾，與二戰時期侵略者的路徑、模式相似，友盟國家對此都高度警戒。

路透引述四位匿名知情人士說，賴清德下周四將在台北接待外國外交人員，並就二戰歐洲戰場終戰80周年發表演說。

這會是台灣首次正式紀念二戰歐洲戰場勝利。兩位消息人士說，賴清德可望藉此要求台灣的友人團結起來，共同應對來自中國、俄羅斯、伊朗 和北韓 日益加劇的侵略。

知情人士表示，賴總統此舉跟台灣試圖從中國手中拿回二戰論述有關。