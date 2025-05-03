新聞評論／惡法已無所不在 民進黨還在枉法造法

陸委會表示，「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」比賽明顯為中共統戰活動。（本報資料照片）

台灣民間團體與對岸合辦讀書徵文比賽，竟遭陸委會認定違反《兩岸條例》，涉嫌「統戰」，引發社會議論。此案證明，賴政府為達政治目的，利用法律限縮人權、阻擋交流已無所不用其極。但民進黨 仍嫌不夠，千方百計利用政治干預司法，甚至不斷修法加嚴《國安法》，擴大箝制人民。

被陸委會盯上的，是「中華民國 章法學會」與大陸「海峽出版發行集團」合辦的「共讀一本好書」徵文大賽。這項比賽主題為「海洋文化」，所選書目不少為大陸作家著作，但也有《鏡花緣》、《山海經》等古典名著，台灣作家林良的《小紙船看海》也在其中。從任何角度看，這都是很平常的文學交流。

然而，陸委會認為此活動違反《兩岸條例》「不得與大陸黨政單位合作」之規定，予以查處。甚至，連轉發徵文訊息、鼓勵學生投稿的北一女國文教師區桂芝，也被陸委會要求教育部「加快腳步處理」。由於中國大陸所有官民組織幾都難脫黨政色彩，一旦此案成立，未來所有兩岸民間交流都可能遭殃。一場文字獄，已蓄勢待發。

對於政府是否應列明哪些情況屬於「合作行為」，以避免人民踩雷，陸委會副主委梁文傑直接否決，理由是「陸方可能據此發展出新的變化來逃避」。陸委會不願明確界定兩岸交流範疇，目的是在保持定義之模糊，如此一來，賴政府即享有大量的「法律解釋權」和「行政裁量權」，可以視對象決定是否懲辦。

類似的枉法情況，也出現在台灣人民「大陸設籍」的解釋。《兩岸條例》明定，台灣人民在大陸地區「設有戶籍」或「領用大陸地區護照」為違法；但陸委會擅自擴大解釋，認為擁有「大陸定居證」也屬違法。梁文傑更稱，對持有「大陸居住證」者，也將有所作為。可見，濫權釋法，已成賴政府常態。

這種濫權情況，並不僅限於兩岸事務。近來檢調大舉偵辦「罷綠」涉違法連署案件，已濫用了「偽造文書」、「違反個資法」等罪名，近日民進黨秘書長林右昌更公開指控國民黨 已涉犯「組織犯罪」。這種說法，除在指導司法辦案升高查辦態勢，下一波可能將操作國民黨涉犯組織犯罪的偵辦。更極端的話，可能以危害民主憲政為由，聲請「解散國民黨」。

民進黨為達到「一黨專政」目的，除對現有法令胡亂擴大解釋，還勤於「造法」。蔡政府時期，即曾修《政黨法》將政黨由低度管控改為高度管控，包括清算國民黨的《促轉條例》、《黨產條例》，乃至「國安五法」。在此情況下，台灣已處於「惡法無處不在」之境地。

尤其，在賴總統宣布「恢復軍審」後，民進黨倡議設立國安法庭，並提出「國安十法」的制訂。「國安十法」正是「國安五法」的加強版，要讓民進黨以國安為名進一步限制人民的基本權利，並擴大政府的行政裁量權。

以綠委沈伯洋提案要求「立委赴陸納管」為例，修法內容竟規定立委赴陸應由「內政部會同相關部會審查」。國會議員主要職責在「監督政府」，但民進黨竟反其道要求由行政部門審查立委的自由，簡直匪夷所思。也因此，此案多次遭在野立委退回。沈伯洋被綠營視為政治新星，他的民主理念卻如此幼稚而退化。

藍白兩黨目前在國會只是「脆弱多數」，一經罷免和改選，情況即可能完全翻轉。「雙少數」的賴政府，都如此囂張跋扈了，一旦完全執政，將濫權違法到什麼地步，令人不敢想像。台灣民主法治的最後守護戰役，已經迫在眉睫。