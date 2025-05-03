我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

新聞評論／惡法已無所不在 民進黨還在枉法造法

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會表示，「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」比賽明顯為中共統戰活動。（本報資料照片）
陸委會表示，「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」比賽明顯為中共統戰活動。（本報資料照片）

台灣民間團體與對岸合辦讀書徵文比賽，竟遭陸委會認定違反《兩岸條例》，涉嫌「統戰」，引發社會議論。此案證明，賴政府為達政治目的，利用法律限縮人權、阻擋交流已無所不用其極。但民進黨仍嫌不夠，千方百計利用政治干預司法，甚至不斷修法加嚴《國安法》，擴大箝制人民。

被陸委會盯上的，是「中華民國章法學會」與大陸「海峽出版發行集團」合辦的「共讀一本好書」徵文大賽。這項比賽主題為「海洋文化」，所選書目不少為大陸作家著作，但也有《鏡花緣》、《山海經》等古典名著，台灣作家林良的《小紙船看海》也在其中。從任何角度看，這都是很平常的文學交流。

然而，陸委會認為此活動違反《兩岸條例》「不得與大陸黨政單位合作」之規定，予以查處。甚至，連轉發徵文訊息、鼓勵學生投稿的北一女國文教師區桂芝，也被陸委會要求教育部「加快腳步處理」。由於中國大陸所有官民組織幾都難脫黨政色彩，一旦此案成立，未來所有兩岸民間交流都可能遭殃。一場文字獄，已蓄勢待發。

對於政府是否應列明哪些情況屬於「合作行為」，以避免人民踩雷，陸委會副主委梁文傑直接否決，理由是「陸方可能據此發展出新的變化來逃避」。陸委會不願明確界定兩岸交流範疇，目的是在保持定義之模糊，如此一來，賴政府即享有大量的「法律解釋權」和「行政裁量權」，可以視對象決定是否懲辦。

類似的枉法情況，也出現在台灣人民「大陸設籍」的解釋。《兩岸條例》明定，台灣人民在大陸地區「設有戶籍」或「領用大陸地區護照」為違法；但陸委會擅自擴大解釋，認為擁有「大陸定居證」也屬違法。梁文傑更稱，對持有「大陸居住證」者，也將有所作為。可見，濫權釋法，已成賴政府常態。

這種濫權情況，並不僅限於兩岸事務。近來檢調大舉偵辦「罷綠」涉違法連署案件，已濫用了「偽造文書」、「違反個資法」等罪名，近日民進黨秘書長林右昌更公開指控國民黨已涉犯「組織犯罪」。這種說法，除在指導司法辦案升高查辦態勢，下一波可能將操作國民黨涉犯組織犯罪的偵辦。更極端的話，可能以危害民主憲政為由，聲請「解散國民黨」。

民進黨為達到「一黨專政」目的，除對現有法令胡亂擴大解釋，還勤於「造法」。蔡政府時期，即曾修《政黨法》將政黨由低度管控改為高度管控，包括清算國民黨的《促轉條例》、《黨產條例》，乃至「國安五法」。在此情況下，台灣已處於「惡法無處不在」之境地。

尤其，在賴總統宣布「恢復軍審」後，民進黨倡議設立國安法庭，並提出「國安十法」的制訂。「國安十法」正是「國安五法」的加強版，要讓民進黨以國安為名進一步限制人民的基本權利，並擴大政府的行政裁量權。

以綠委沈伯洋提案要求「立委赴陸納管」為例，修法內容竟規定立委赴陸應由「內政部會同相關部會審查」。國會議員主要職責在「監督政府」，但民進黨竟反其道要求由行政部門審查立委的自由，簡直匪夷所思。也因此，此案多次遭在野立委退回。沈伯洋被綠營視為政治新星，他的民主理念卻如此幼稚而退化。

藍白兩黨目前在國會只是「脆弱多數」，一經罷免和改選，情況即可能完全翻轉。「雙少數」的賴政府，都如此囂張跋扈了，一旦完全執政，將濫權違法到什麼地步，令人不敢想像。台灣民主法治的最後守護戰役，已經迫在眉睫。

民進黨 國民黨 中華民國

上一則

台鹽1折買股 台鹽綠能民股控告背信罪

下一則

經濟學人指台灣政府失能 卓榮泰拖在野下水 挨批令人不齒

延伸閱讀

陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民

陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民
罷免傅崐萁連署 4000份格式有誤拚重簽 藍委：勞民傷財

罷免傅崐萁連署 4000份格式有誤拚重簽 藍委：勞民傷財
沈伯洋被控受AIT資助 趙少康批收美國錢在台販賣恐懼

沈伯洋被控受AIT資助 趙少康批收美國錢在台販賣恐懼
沈伯洋稱中國飛彈打來有助黑熊學院募款 藍議員痛批

沈伯洋稱中國飛彈打來有助黑熊學院募款 藍議員痛批

熱門新聞

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光