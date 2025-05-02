綠委提案設國安法庭 在野轟綠色恐怖、到底想對付誰？

立委高金素梅質疑，要用軍法官來判案，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」。（本報資料照片）

立法院內政委員會昨審國安法部分條文修正草案，無黨籍立委高金素梅質疑，民進黨 立委陳冠廷提出「設立國家安全專業法庭」，如同白色恐怖、戒嚴 。陳冠廷回擊，這是提升司法對國安案件的專業審判能力。國民黨立委賴士葆則認為，就是進一步執行綠色恐怖路線。

本報系聯合報報導，高金素梅質詢，民進黨政府主導下，2019年修國安五法、制定反滲透法，2022年又修國家安全法，現在跟國家安全有關的法條多達397條，如今又要再次修國安法，「許多版本把法修得越來越嚴、管制的範圍也越來越寬。」

高金素梅點名陳冠廷的提案「應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理」，她說，按照陳冠廷修法說明，近年因違法國家安全法的相關案件的判刑，都是輕判和易科罰金，須重新訓練一批可以達到績效、能判重刑的法官，不就跟當年的白色恐怖、戒嚴時期心態一樣？高金素梅質疑，要用軍法官來判案，首謀判刑至少要15年以上，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」高金素梅批，新的反共綠色恐怖又要假借國安名目借屍還魂了？

司法院刑事廳調辦事法官吳元曜說，法官加強教育訓練都有在做，也尊重法官量刑判斷。

陳冠廷則回擊，指該提案是在現行民主憲政體制與法院組織法框架下，設立處理特定專業領域的專業法庭，只是要求由具備國安專業知識的法官來審理國安案件，並要求這些法官每年接受一定時數的國安專業訓練或在職研習，目的在提升司法對國安案件的專業審判能力，與威權時代軍事審判不同。

賴士葆認為，目前已有反滲透法及國安五法，有關設立國安專業法庭相關修法，說到底還只是為大罷免添柴火，以強化其抹紅在野黨路線，進一步執行綠色恐怖路線而已。

中國時報報導，藍委馬文君諷刺，民進黨覺得國安案件判得不夠重，「難道是在擔心綠營內接連被抓出的共諜會被判太輕嗎？」立法時，絕不能讓意識形態滲透其中，否則國家將可能藉此對人民進行政治迫害。

民眾黨 立委林國成則直言，民進黨修《國安法》、《軍法》根本就是為戒嚴鋪路，「軍法審軍人，國安法對付百姓」，現有法條已清楚完備，綠委執意推動修法，到底想對付誰？連極權的共產國家都不至於如此大張旗鼓。