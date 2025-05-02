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上位者若無「不確信」 恐淪剛愎排他

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賴清德總統就職前便宣示「洗滌人心」，上任後對在野、民間、甚至黨內開刀。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統就職前便宣示「洗滌人心」，上任後對在野、民間、甚至黨內開刀。（記者葉信菉／攝影）

教宗方濟各辭世，電影「祕密會議」因而票房回春。片中樞機主教團長在新教宗選舉前的彌撒，引述拉丁古語Nolite esse certi（不要自以為確信）。先入為主的「定見」，會淪為剛愎排他，正是團結與寬容之敵。團結需要不確定，若只有確定而無懷疑，也就不需要信仰。

「信仰之所以有生命，正因其與懷疑同行。」此話乍聽與一般教義相反，實則是更深體認。若自認走在真理道路上，就可全力打擊「不同路」的人，甚至覺得遏止對方「毒素思想」乃急中之急，因此可不計手段為之。放眼世界，這類例子實在太多。當事人權柄愈大，愈對自己深信不疑，造就惡害也更嚴重。

川普總統上任，天天拋出震撼彈，認為可讓美國再度偉大，結果害慘全球投資者，美國經濟也出現負成長。更糟的，是自毀美國身為民主大哥的「江湖風範」，想藉關稅戰圍堵中國，反而送給北京乘機扮演「反霸」的超級大禮包。

回到台灣，賴清德總統面對得票不過半、國會朝小野大，仍秉持一貫「賴神」威風，對自身正確性篤信不疑。他就職前便宣示「洗滌人心」，上任後對在野、民間、甚至黨內開刀，狠勁果然「超英趕扁」。但民調的死亡交叉，也比前人來得早。

「祕密會議」去年拍攝，小說原著發表於五年前。故事拿到當今世界，卻有驚人預言性。（轉載自聯合報）

教宗 方濟各 賴清德

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