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媒體議價法 數發部扯美關稅挨轟 朝野立委都促速立法

記者李成蔭／台北2日電
立法院交通委員會1日審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」，數發部長黃彥男（前）列席備詢。（記者季相儒／攝影）
立法院交通委員會1日審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」，數發部長黃彥男（前）列席備詢。（記者季相儒／攝影）

「媒體議價法」草案討論多時，相關法案昨在立院初審，數位發展部長黃彥男答詢表示，「我個人認為不是好的（立法）時機。」但藍白立委都疾呼「強制議價權」是當務之急，不能說他國有失敗案例就當藉口；綠營立委也認為相關法案要盡速推進。學者指出，外國亦有成功案例，扯關稅當藉口更是指鹿為馬、一派胡言。

由於藍綠白眾多立委要求一定要有行政院版草案，數發部回應會繼續開公聽會，黃彥男表示會盡快在今年下半季提出；國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也說，NCC依行政院分工已完成產業調查，並持續參與數發部主導的協調會議，對推動媒體議價法「樂觀其成」。

立法院交通委員會昨排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案。黃彥男表示，現在主要關注兩大數位平台，包含Google、Meta，不過像澳洲2021年立法實施，結果Meta於2024年改變政策，不再與出版商續約；「澳洲模式」雖然好但目前不成功，又碰上美國關稅問題，因此仍要觀察，看何時確定最有利。

數發部次長林宜敬提到，現在最配合的是Google，捐了3年3億元台幣（約933.7萬美元）做「台灣新聞數位共榮基金」；另外，怎麼幫媒體數位轉型，也是一個方向。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇提案指出，盼能採取「澳洲模式」，立法保障「強制議價權」；美國對等關稅也沒提及，數發部不能以此為藉口。

民眾黨團副總召張啓楷說明黨團提案，建議雙軌制，要有基金會做扶持，不過因跟時間賽跑，議價是當務之急。

國民黨立委游顥認為，澳洲面對科技巨頭揚言退出市場，仍堅定推動法案；台灣政府面對存在風險，也應提出具體草案，讓全民參與討論。

媒體出身的張啓楷質詢時也說，很多媒體業者已經去與數位平台談，政府應明定依據讓業者有法源去談，爭取該爭取的，不能說就先放棄。

民進黨立委林俊憲追問，若「媒體議價法」草案最後成功立法，是否影響台美關稅談判？甚至是負面影響？黃彥男表示「我個人認為不是好的時機」。民進黨立委林楚茵認為，法規要走在更前面，回應媒體需求及時代潮流；民進黨立委范雲等人，也都盼行政院提出版本。

由於有多位立委要求，不能說因為澳洲案例就放棄，應該要拿出堅定的態度，同時也要符合媒體需求及時代潮流；數發部回應，會繼續開公聽會，並盡快提出。

對於黃彥男的說法，元智大學資訊管理學系教授周韻采批評，Google在澳洲還未立法前就在跟媒體談，現也持續談，在歐洲對於著作鄰接權也沒拒絕；Meta在歐盟同樣有相關機制，尤其在美國，前三大媒體也都在分潤。

周韻采表示，黃彥男有關美國關稅的講法更怪，若都是美國公司及服務，反而幫助出口成長，數發部根本指鹿為馬、一派胡言，眼見媒體議價成跨黨派共識，就只好拿不合常理的藉口應付。

澳洲 關稅 民進黨

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