黑白集／民進黨拋棄三民主義 卻請出孫中山

民進黨秘書長林右昌說，孫中山1924年宣講「民權主義」時談到罷免權，稱罷免是民主的「煞車機制」。（本報資料照片）

久違的孫中山最近重現江湖，請出他的人，竟然還是民進黨 ，讓人跌破眼鏡。民進黨秘書長林右昌說，孫中山1924年宣講「民權主義」時談到罷免 權，稱罷免是民主的「煞車機制」；當民主失控，罷免權就應該介入。這番話，說得臉不紅、氣不喘。

原來，民進黨請出孫中山，目的是為了幫「大罷免」背書。為了找出孫中山的原句出處，民進黨還努力翻找了一下文獻，可謂煞費苦心。問題是，當治國千頭萬緒時，民進黨完全把三民主義拋在腦後，為了鞏固權力，別人的權利都可以犧牲。如今當大罷免挨批專制、反民主，民進黨倒是想起了孫中山，翻出國父金句來說嘴。

多虧民進黨還記得孫中山。然而，三民主義從高中課程消失已20年，國父誕辰及逝世紀念日也都早被取消，民進黨如今引用孫中山百年前的演說來駁斥藍營，真是技術主義到了極點。請問，孫中山談到罷免「煞車機制」時，說過罷免可以用來蹂躪選舉嗎？他說過一次要罷免多少人都無所謂嗎？

要談孫中山，就不能只談罷免，而應談談他的三民主義。但現在賴清德 把「權力制衡」的精神完全拋棄，一心只想鞏固自己的權力；無意造福百姓，一心只想重塑國會。林右昌此際重提孫中山，讓人錯亂，也為那些不懂三民主義為何物的青鳥感到惋惜。