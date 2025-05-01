新聞評論／罷綠為組織犯罪？林右昌向內政部長下指導棋

對於賴清德總統（右）是否下令助攻罷免案？民進黨秘書長林右昌（左）表示，罷免行動是公民團體自主，民進黨一貫立場就是從旁全力協助。圖為兩人出席「台北母娘文化季米龍開光儀式」。（本報資料照片）

民進黨 發言人卓冠廷日前大膽宣布，賴清德總統下令「民進黨罷免 案每區都要救，國民黨 立委35個罷免案每區都要過」；民進黨秘書長林右昌更直指，國民黨罷免民進黨立委有組織犯罪之嫌。不禁令人懷疑，「昨日統促黨、今日國民黨」，內政部曾聲請解散統促黨，林右昌是否在向內政部長劉世芳下指導棋？

卓冠廷日前在政論節目表示，賴清德下令罷免案每區都要救，國民黨立委35個罷免案都要過；賴清德直接交辦林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。卓冠廷大膽揭密，黨內不敢直呼名諱的罷免案「影武者」，呼之欲出。

國家元首若下令助攻罷免案非同小可，不僅證實形同新黨國體制，更令人質疑以黨領政，國家機器公然偏頗，難怪檢調東廠大軍出動「辦藍不辦綠」。與其質疑國民黨是組織犯罪，不如說執政黨更像組織犯罪的「首謀」，最大的問題是「賭徒、莊家都是同一人」，賭輸就翻桌重來，籌碼卻是全民的資產。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤立即出面滅火表示，「黨團並沒有收到、也沒有聽到黨主席說過35席要全過，或媒體所解讀的主席下達軍令狀，並未聽聞有這樣的消息。」民進黨網內互打，幹事長打臉發言人，卓冠廷是否應該出面說明，到底是膨風說謊或洩漏國家機密？

林右昌則提出「折衷說法」表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是從旁全力協助、並維護公民團體權利。值得關注的是，林右昌特別提及，國民黨罷免民進黨立委時被發現偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有這樣的狀況發生，不禁讓社會懷疑，「這是不是系統性、有組織的犯罪行為」？

不過，林右昌說法曖昧不負責任，全力支持不主導，就是有人縱火，民進黨在一旁煽風點火，這是在辯稱「幫凶、非主謀」的說詞嗎？事實上，民進黨舉黨國之力發動大罷免，揚言35席藍委全罷免，國民黨使盡全力也只推16件罷免案過二階，誰比較像系統、組織，不是很清楚嗎？

根據政黨法及憲法增修條文規定，若政黨的行為或目標危害國家安全或自由民主的憲政秩序，內政部可依法向憲法法庭聲請解散。劉世芳日前表示，統促黨長久以來危害中華民國存在，對自由民主憲政秩序有很大戕害，所以內政部引用政黨法25條、26條及憲法增修條文第5條，聲請由憲法法庭判決是否解散。

國民黨各地方黨部被搜索，重要幹部甚至被羈押和聲押，國民黨立委翁曉玲指出，賴政府有意將國民黨打成結構性組織犯罪政黨，未來甚至還能扣上「違憲政黨」大帽子，向憲法法庭聲請解散國民黨。

「昨日統促黨、今日國民黨」，一直是在野黨公開的秘密，林右昌如今打開了「潘朵拉的盒子」，網友常戲稱的「國民黨不倒，台灣不會好」，是否一語成讖？