新聞評論／拉著權力馬車的檢調 請回頭看一下主子的臉

司法界競逐執政者的關愛眼神，不惜背棄自己的初衷。圖為賴清德總統（右）、國安會秘書長吳釗燮（左）。（記者胡經周／攝影）

檢調鋪天蓋地查辦「罷綠」連署人，大動作搜索藍營黨部，甚至查扣無關犯罪卻攸關罷免 的公文，藍軍黨工幹部接連遭到羈押。放著更嚴重的詐欺、共諜及犯罪不管，執法機關全面出動幫執政者誅殺在野黨，護衛可能被罷免的綠委；種種行徑，讓人想到古代為皇帝效命的「東廠」。應該中立執法的仲裁者，卻淪為執政者整肅異己的工具，不覺得自己正拉著台灣民主向後倒退嗎？

中選會宣稱，收到的61件罷免案經查對後，有41件可能涉及偽造及死亡連署，全部函送最高檢察署告發。此舉看似依例辦理，但其內部查核過程遭質疑雙標在先，檢方偵辦的前後各異、朝野有別在後，在在引起民眾反感。凱道的20萬人示威，賴總統民調的急劇下降，都與此有關。近日更傳出，檢察總長邢泰釗與調查局長陳白立透過視訊會議發動「大搜藍」，顯示這是把司法檢調當工具的政治性辦案。

偽造連署書當然是不誠實的惡行，但也可能是對手陣營偽造連署栽贓；無論如何，都可透過中選會的查核機制剔除，不致對被罷免者造成損害。韓國瑜在高雄市長任內遭罷，當時罷團連署書也被查出偽造及死亡連署；但當時高雄檢方以罷團「沒有公權力查核」、無法構成偽造文書為由，不予起訴。近年罷免連署書出問題不計其數，但像今天檢調四處抓人者卻是史上第一回；各地檢調爭相表態對執政者效忠的醜態，讓人不忍卒睹。

即使不實連署書涉及「偽造文書」，最重法定罪刑是5年；過去該罪以獲得緩刑、6個月以下、或罰金刑者居多，如今卻被當成罪大惡極的重犯羈押。諷刺的是，這期間發生了與國安高度相關的綠營共諜案，長期跟隨國安會祕書長吳釗燮和總統賴清德身邊者皆涉案。他們所犯罪行，若是接受對岸資助發展組織，國安法的法定刑度是7年以上；若是洩漏機密，法定刑責是1年以上、7年以下。兩相對比，共諜案執法輕輕放下，對藍營罷綠連署卻片面大撲殺。

更離譜的是，內政部長劉世芳公然指示北市警局要法辦國民黨主席朱立倫，對橫行氾濫的詐騙、毒品等問題卻不思作為。不僅如此，政府坐視非法炒作金融產品獲利數億元的鍾文智潛逃，任由有多項虐童紀錄的教練棄保逃逸；執政者只顧鞏固一己權力，對人民受害卻視而不見。當年太陽花運動衝進立法院、行政院大肆破壞公物，民進黨 上台後全數不追究；如今，在野黨在北檢門口喊喊口號，卻宛如犯下滔天大罪。民進黨不僅背棄了人民的託付，也背棄了自己的原則。

德國納粹 時期，不乏知名法律學者參與建立納粹政權的法律理論建構，甚至刻意排除猶太人的各種基本權利義務，提供納粹政權鞏固法律秩序的支柱。這些違反人道的法律見解，到了戰後，終被德國基本法「人性尊嚴不容侵犯」所取代。看看當年的法學英才如何成為納粹幫凶，今天在那裡幫執政者衝刺搜捕在野黨的司法檢調，會覺得成為「幫凶」是人生的光榮嗎？

民進黨最初的志業，是在反威權、保障人權，訴求公平正義。而今權力在握，竟積極踐行「以黨為尊」的威權，打擊異己無所不用其極。可悲的是，司法界競逐執政者的關愛眼神，不惜背棄自己的初衷。對於司法檢調「幫凶化」的走向，相信許多司法人仍會感到不安，覺得這和他們追求的公平正義理想背道而馳。在拉著那部權力馬車奔馳之際，請回頭看一下主子的臉色，你會知道為虎作倀不值得！（轉載自聯合報社論）