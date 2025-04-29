台南停五立體停車場動土 引爆綠營南市長初選硝煙味

台南新營停五立體停車場28日動土，未到場的立委林俊憲事後在臉書質疑立委陳亭妃（右六）和國民黨議員蔡育輝（左三）合作關係。（圖／南市府提供）

台南市新營停五立體停車場昨動土，再引爆綠營市長大戰硝煙味。未到場的立委林俊憲指控同黨立委陳亭妃藉國民黨 力量打擊黨內同志 ，與市議員蔡育輝在場聲稱該建設由她爭取，陳回應，「指責完全失焦、搞錯對象」。

昨動土典禮由市長黃偉哲主持，多名藍綠民代、當地里長出席。據了解，蔡育輝當下疑與代表林俊憲出席的助理爭執此政績爭取，不料活動後引爆綠營2026南市長初選茶壺內風暴。

林俊憲、陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，多次針鋒相對。林昨下午在臉書發文，去年時任交通部長王國材到台南考察，他說明新營停五、善化南科LM區兩座立體停車場需求，王當下指示補助經費，讓兩座停車場能順利建設，會議紀錄有留下證明，昨現場黨內議員告知，蔡育輝造謠這項建設與他無關，「陳亭妃委員全程在蔡旁邊，甚至聲稱這項建設由她協助爭取」。

林俊憲更直言，陳亭妃與蔡育輝的合作關係早已不是祕密，陳想獲得國民黨協助，不抨擊國民黨在國會所作所為，他也尊重，每個人有自己的選擇。

「黨內是競爭不是鬥爭。」陳亭妃說，林的指責完全失焦、搞錯對象，尤其賴清德 總統一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

她提到，賴清德在台南市長任內，以72.9%高得票率成功連任，不僅是民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果，未來更應該延續這股團結力量。

蔡育輝則說，停五立體停車場是自己與地方里長2022年向市府爭取的建設，昨早到場就先與林俊憲助理「討論」是誰爭取的政績；林俊憲高掛看板說是他爭取的政績，為何沒有出席？「林要多一點政治人情味，別為了政治欺人太甚」。