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冷眼集／罷免列車失速狂飆 迴力鏢射向賴

記者 林河名
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檢調偵辦不實連署案，昨天再前往國民黨新北市及基隆市黨部搜索，圖為新北市黨部書記長陳貞容（後，著牛仔褲者）被帶走。（中央社）
檢調偵辦不實連署案，昨天再前往國民黨新北市及基隆市黨部搜索，圖為新北市黨部書記長陳貞容（後，著牛仔褲者）被帶走。（中央社）

「大罷免」處於挨打局面的藍營，四二六凱道集會後反守為攻。國民黨主席朱立倫拉高戰略喊出「罷免賴總統」，雖依目前國會席次是「知其不可而為」，但藉此凝聚反綠勢力，也可凸顯大罷免的荒謬。

檢調偵辦不實連署案，昨天再前往國民黨新北市及基隆市黨部搜索。檢方雖否認「辦藍不辦綠」，但過去偵辦與選舉相關案件多會特別慎重，避免影響選情，此次卻大舉偵辦，「殺雞用牛刀」的司法手段，對連署及後續罷免行動將有衝擊。

民眾對司法表現的感受，已反映在民調上。美麗島電子報4月國政民調顯示，7成認為政府高層濫用權力，5成93認為政府選擇性辦案，5成79認為政治力介入檢調機關辦案，5成76認為政治力介入司法案件。這樣的結果，幾與「綠及非綠46比」的支持結構相符，現今恐怕只剩挺綠民眾不認政治介入司法。

值得賴總統警惕的是，就任未滿一年，執政滿意度已出現「死亡交叉」，不滿意高於滿意。藍營在四二六集會喊出「罷免賴總統」，縱使依憲法增修條文幾乎是「不可能的任務」，因為須有三分之二立委同意才能提交公民投票，但不滿賴的民意已然高漲，仍讓「罷免賴總統」的訴求師出有名。

對於藍營喊出「罷免賴總統」，綠營反應不外乎「不可能」、「糊弄藍營支持者」，冷嘲熱諷都有之；但綠營憂心者則認為「國家未來需要如此嗎」，其實已嗅出不安。

前總統陳水扁當年涉貪，民進黨前主席施明德發起「倒扁」，但那是扁的第二任期；如今，賴總統就任未滿一年，在野已喊「罷賴」，如果演變成「如影隨形」的反賴行動，不但國無寧日，國政也更難推展。

然而，孰令致之？當綠營上下鼓吹「大罷免」之時，有誰當烏鴉同樣反問：「國家未來需要如此嗎？」陳水扁日前發出諍言，甚至馬上被歸為「XX同路人」。賴總統不願出面為大罷免踩煞車，迴力鏢立刻就射到自己身上。

總統就任未滿一年，在野就喊罷免，確實顯得荒謬。但無差別攻擊式「大罷免」何嘗不是同樣荒謬？民進黨及支持者不僅不收手，還加足油門；對於藍白抗爭，賴總統竟脫口叫大家去天安門，更是提油救火。被逼上街的在野黨，選擇「以罷制罷」；賴總統未能帶頭及時喊停，任由失速的罷免列車狂飆，自己也難倖免。

罷免 民調 國民黨

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