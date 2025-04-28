觀察站／罷賴清德注定失敗 朱立倫有2個盤算

國民黨主席朱立倫批評，賴清德是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變團結台灣，會被人民的怒火推翻趕下台。（記者王思慧／攝影）

國民黨將發動罷免賴清德 總統，不過，明明知道這項提案不可能跨出立法院大門，那麼黨主席朱立倫所求為何？對外部來說，是讓賴清德在總統生涯留下一個汙點，對內而言，這是在倒閣提議後的另一個宣洩口。

國民黨與民眾黨26日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。朱立倫表示，賴清德即將就職滿一年，五二○後開始全民罷免賴清德，除了立院發動罷免外，全台各地要用人民的力量推倒賴清德。國民黨立院黨團總召傅崐萁稍後也宣布，將提出罷免案，對於賴清德所有可能的彈劾 案，也會窮極一切手段。

根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委四分之一之提議，全體立委三分之二同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，在113席國會議員中，要經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立，然後再交由人民投票。

但換成另一個計算方法，也就是三分之一的立委反對、只要38席立委不同意，罷免案就不會成立。依照目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨八席、無黨籍二席，而執政的民進黨占51席。因此，難度非常高，台灣歷史上從未有總統被正式罷免成功，會計師出身的朱立倫，當然清楚這樣的基本算術。

朱立倫明知不可為而為，背後當然有更多的政治考量。首先，是作為一個負責任的在野黨，必須窮盡一切方法對抗民進黨政府、賴清德，所以必須對賴總統提出罷免，甚至是像傅崐萁要發動彈劾賴清德。同樣的，彈劾門檻也不低，總統、副總統彈劾案須經全體立委四分之一提議、全體立委三分之二的決議，彈劾是經國會通過後，由大法官審理是否成立，不同於罷免交由人民投票。但不論是罷免或彈劾，在立法院就會被民進黨擋下，但至少這些過程會被歷史紀錄，賴清德也成為曾經被國會罷免或彈劾的總統，讓他的政治生涯再添一筆。

其次，是讓國民黨的槍口一致對外，尤其是藍營內部和支持者一直對於「朱傅體制」的領導中心有意見時，快速找到共同的敵人，可能化解內部的分歧與矛盾。

尤其是台北市長蔣萬安拋出倒閣後，引發對抗路線的爭議，就在此一提議未獲得國民黨中央認同後，如今在「反綠共、戰獨裁」集會過後，藍營支持者也在等待朱立倫的下一步。26日，朱立倫的底牌揭曉，就是罷免賴清德。

即便罷免總統只是政治動作，卻暫時滿足藍營需求。