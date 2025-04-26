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藍「反獨裁」遊行 有人特地返台上凱道吼出怨氣

台灣新聞組／綜合報導
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國民黨26日號召群眾上凱道，訴求「反獨裁」。台大前校長管中閔擔任來賓，在場向群眾喊話，這個政府在做的事情就是法西斯，呼籲群眾反獨裁，反法西斯。（圖／取自udn直播頻道）
國民黨26日號召群眾上凱道，訴求「反獨裁」。台大前校長管中閔擔任來賓，在場向群眾喊話，這個政府在做的事情就是法西斯，呼籲群眾反獨裁，反法西斯。（圖／取自udn直播頻道）

國民黨26日號召群眾上凱道，訴求「反獨裁」。台大前校長管中閔擔任來賓，他向群眾喊話，呼籲群眾反法西斯。現場有不少來自各縣市的民眾遠道而來，有人甚至特地從國外返台參與遊行，只為吼出對民進黨政府的怨氣。

本報系聯合報報導，昨天雖然下雨，但響應上凱道的群眾仍然踴躍。管中閔說，他剛剛坐車過來，看到沿途這麼多民眾出來，他很激動。為什麼要站出來，因為台灣民主到了最危急的時刻，70多年來逐步學習民主，25年前經歷過第一次政黨輪替，學會人民最大，接受民主選舉結果。

管中閔表示，更重要的是立法制衡行政是大家接受的民主模式，可是這一切過去一年來逐漸崩塌。大家都注意到政府不接受新民意立法院監督，用覆議、抹黑，把所有不同意見的人打成「某某同路人」，發起大罷免剷除反對力量，這樣不是民主，台灣走向最危險的一刻，全台濫捕濫訴到處抓人，這樣是民主嗎？

管中閔直呼，這就是專制第一步，獨裁的第一步，法西斯的第一步。以前只有在書本上讀過法西斯，不是真正了解法西斯是什麼，這個政府做的事情就是法西斯，可以看到法西斯長怎樣。他比喻，給一根筷子很快折斷，給一把筷子就沒有這麼容易折斷，到處抓人就是各個擊破，要人民恐懼，不敢站出來，不敢為民主說話，這時刻要團結起來。面對專制獨裁回朝，是不是要堅持民主良心、脊梁，反獨裁，反專制，反法西斯．一起為民主奮鬥。

管中閔強調，他曾經站在不同地方講過，台灣是2300萬人的台灣，不是少數政黨的專利，不是少數偏激法西斯分子的專利，站出來保衛民主，民主最大，民主勝利，台灣人民站出來。

台北中國時報報導，為了參加遊行專程回國的方小姐透露，她過去對政治一向不熱中，但是民進黨政府執政下，兩岸氣氛詭譎，讓大家擔憂會走向戰爭。外患頻頻，在野陣營持續推動福國利民的法案，賴清德政府卻看不見人民的不滿，綠委們更是只會遵從黨意，致使朝野屢屢衝突，整個社會充滿暴戾之氣，台灣恐怕將被賴政府帶向獨裁，因此逼得民眾必須要自主站出來。

帶著兩個孩子的葉姓媽媽受訪表示，她並非特定支持國民黨、民眾黨，只是因為看不下去民進黨的所作所為，決定帶著孩子站出來捍衛民主，尤其賴清德政府將台灣帶向兵凶戰危，兩岸瀕臨戰爭，身為一個媽媽怎麼會不憂心？民眾只是想活得安穩，政府難道不知道嗎？

住在高雄的林先生說，他是民眾黨支持者，民進黨執政以來，朝野對立愈來愈嚴重，面對民眾怨氣，綠營卻不思進取，反而想透過大罷免讓國會翻盤，這不就是輸不起嗎？竟還透過司法打壓試圖讓反對者噤聲，更不是民主國家會出現的現象。

民進黨 賴清德 民眾黨

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